Armand Duplantis - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Armand Duplantis, Spitzname Mondo, wurde 1999 in Louisiana geboren. Er hat die amerikanische und schwedische Staatsbürgerschaft, entscheid sich allerdings dafür, bei Wettkämpfen für Schweden zu starten. 2021 in Tokio und 2024 in Paris wurde Deuplantis jeweils Olympiasieger. Außerdem holte er mehrfach Gold bei Welt- und Europameisterschaften. Mit seinen Weltrekorden ist er der Konkurrenz weit voraus und konnte die Bestmarken in den letzten Jahren immer weiter steigern.