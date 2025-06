Stabhochsprung: Duplantis steigert Weltrekord auf 6,28 Meter

Weltrekord in der Heimat: Armand Duplantis in Stockholm.

Stabhochsprung-Phänomen Armand Duplantis hat in der Heimat ein weiteres Mal seinen Weltrekord verbessert. Beim Diamond-League-Meeting in Stockholm übersprang der erst 25 Jahre alte Schwede im ersten Versuch 6,28 Meter.

Zwölfter Weltrekord für Duplantis

Der zweimalige Olympiasieger trug sich damit bereits zum zwölften Mal in die Rekordbücher ein, seit er im Februar 2020 die Marke von 6,16 Meter des Franzosen Renaud Lavillenie überboten hatte. Lavillenie kam in Stockholm mit 5,80 Meter auf Rang vier. Platz zwei ging an den Australier Kurtis Marschall (5,90 Meter), Dritter wurde Menno Vloon aus den Niederlanden (5,80 Meter).