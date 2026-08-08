Lionel Messi trauert um seinen Vater - Jorge Messi stirbt mit 68

Lionel Messi trauert um seinen Vater und Manager Jorge. Messi hatte bis zuletzt Stillschweigen um die Gesundheit seines Vaters bewahrt.

Lionel Messi hatte eine sehr enge Bindung zu seinem Vater Jorge, der auch sein Manager war und nun mit 68 Jahren starb. Quelle: AFP

Fußball-Superstar Lionel Messi trauert um seinen Vater und Manager Jorge. Der Jugendverein des achtmaligen Weltfußballers kondolierte am Samstag: "Der Club Atlético Newell's Old Boys verabschiedet sich mit Trauer und tiefem Schmerz von Jorge Messi." Zuvor hatten argentinische Medien übereinstimmend berichtet, der 68-Jährige sei am Freitagabend (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Rosario verstorben.

Auch mit fast 39 Jahren ist Lionel Messi für Argentinien Gold wert. Gegen Algerien in seinem 200. Länderspiel holte Messi mit drei Treffern den WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose ein. 17.06.2026 | 6:51 min

Lionel Messi, der stets um Privatsphäre bemüht ist, hatte zuletzt bezüglich des Gesundheitszustandes seines Vater Stillschweigen bewahrt.

Erkrankung von Jorge Messi sorgte schon bei WM für Aufsehen

Während der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada hatte die schwere, im Detail nicht kommunizierte Erkrankung des Argentiniers für Aufsehen gesorgt, ein Sender im Land des dreimaligen Weltmeisters verkündete fälschlicherweise gar den Tod Jorge Messis.

Sohn Lionel (39) gehörte bei seiner sechsten Teilnahme bei einer WM zu den prägenden Spielern des Turniers, nach seinem Hattrick in Argentiniens Auftaktspiel gegen Algerien weinte er auf dem Platz und löste damit Spekulationen aus. Später erklärte er, einige schwierige Tage lägen hinter ihm, sein Gefühlsausbruch habe nichts mit Sport zu tun.

Ein Foto vom jungen Messi und dem wenige Monate alten Yamal sorgte vor ein paar Jahren für Aufsehen. Durch das Aufeinandertreffen im WM-Finale bekam die Begegnung eine neue Bedeutung. 16.06.2026 | 9:52 min

Jorge Messi: Großer Förderer seines Sohnes Lionel

Jorge Messi, geboren 1958, arbeitete zunächst in einer Stahlfabrik. Als er das große Talent seines dritten Sohnes Lionel erfasste, konzentrierte er sich auf die Förderung von dessen Karriere.

2016 mussten sich Vater und Sohn wegen Steuerbetrugs vor einem Gericht in Spanien verantworten. Sie wurden in drei Fällen zu jeweils 21 Monaten Haft verurteilt. Die Freiheitsstrafen mussten nicht verbüßt werden: Die Messis hatten die Steuerschuld von rund 4,1 Millionen Euro nebst Geldstrafen nachgezahlt. Ein Gericht ersetzte die Freiheitsstrafen 2017 dann durch zusätzliche Geldstrafen, da beide nicht vorbestraft waren.

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Quelle: SID