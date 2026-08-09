Comeback nach drei Jahren: Maya Tobehn und die ungeplante EM

In ihrer Jugend gilt Maya Tobehn als Toptalent. Doch nachdem sie Olympia 2021 verpasst, taucht sie wegen eines Burnouts ab. Fünf Jahre später schwimmt sie ihre erste EM.

Olympiasieger, Weltmeister und Medaillenhoffnungen: So stark sind Deutschlands Beckenschwimmer bei der EM. Wer kann sogar um den Titel schwimmen? 04.08.2026 | 1:27 min

Maya Tobehn ist 19 Jahre alt, als ihre Chance, bei Olympia zu starten, nur noch ein Rennen weit entfernt ist. Sie startet über ihre Paradedisziplin, die 200 Meter Freistil. Es ist der letzte Qualifikationswettkampf für Olympia, die letzte Möglichkeit auf ein Ticket nach Tokio. Es ist der 16. April 2021. Der Tag, an dem es nicht mehr ging.

Eigentlich müsste sie nur ihr gewohntes Programm abspulen, dann hätte sie Chancen, auf die Qualifikation. Doch als sie auf dem Startblock steht, kommen die Gedanken über ihr Körperbild zurück, die sie immer wieder quälen.

Da draußen schauen sie mich an und denken, wie fett ich bin. „ Maya Tobehn über ihre Selbstzweifel

Nach der Hälfte des Rennens fällt sie zurück, sie verpasst die Qualifikation. "Du bist fett", nur daran habe sie gedacht.

Maya Tobehn war auf den Spuren Britta Steffens

In ihrer Jugend gilt Maya Tobehn als Schwimmjuwel. 27 Mal gewann die Freistilspezialistin bei Deutschen Meisterschaften im Nachwuchs, zehn Medaillen bringt sie von Junioreneuropameisterschaften mit nach Hause. Immer wieder wird sie gar mit der zweifachen Olympiasiegerin Britta Steffen verglichen.

In ihrer Jugend war Maya Tobehn eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen. Hier 2019 bei den Junioreneuropameisterschaften links neben Isabel Gose und Aleksandra Sabitova. Quelle: IMAGO / Insidefoto

Doch nach ihrer verpassten Olympiaquali fällt Tobehn in ein Loch, wie sie es beschreibt. Den Rat ihres Trainers Martin Dautz, erst einmal zu pausieren, ignoriert sie. Stattdessen will sie immer mehr Sport machen, fast suchtartig. "Ich bin manchmal nach der Früheinheit aus dem Becken rausgekommen und dachte mir, dass ich mir eigentlich nicht mal eine Mittagspause leisten dürfte", sagt sie.

Alles dreht sich um Schwimmen - bis der Absturz kommt, der Systemausfall, wie sie sagt. Häufig verschläft sie danach Termine, verbringt nur noch mit ihrem Hund Donnie Zeit. "Da waren immer 180 Millionen Gedanken auf einmal. Es hat nichts mehr funktioniert." Ein paar Wochen später beendet sie ihre Karriere.

Tobehn über Comeback: "Ich könnte es mir nicht verzeihen"

2023 zieht Tobehn nach Dresden, ihre Lieblingsstadt, und beginnt ein Fotografiestudium. Ihr einstiger Trainer Martin Dautz wohnt mittlerweile ebenfalls dort. Bei einem Training besucht sie ihn in der Dresdner Schwimmhalle.

06.08.2026 | 4:00 min

Die damals 22-Jährige setzt sich neben ihn auf die Trainerbank, schaut den Schwimmern zu - und bekommt plötzlich das Gefühl, vielleicht doch noch nicht mit dem Leistungssport fertig zu sein. Ob Dautz es noch einmal mit ihr versuchen wolle, fragt sie ihn.

Er antwortet: "Warum?"

Ich könnte es mir später nicht verzeihen, wenn ich es nicht nochmal probiert hätte. „ Maya Tobehn

Heute sagt sie: "Das war die einzige Antwort, die er akzeptiert hätte."

Maya Tobehn... ... ist eine 24 Jahre alte Schwimmerin aus Dresden. Die gebürtige Berlinerin war in ihrer Jugend eine der erfolgreichsten deutschen Schwimmerinnen. Nach einem Burnout beendete sie jedoch ihre Laufbahn. Nun ist sie zurück im Becken und hat sich für die Schwimm-Europameisterschaften in Paris (10.-16. August) qualifiziert. Nebenbei arbeitet sie als Fotografin bei einem Gastronomie-Unternehmer und als Übungsleiterin für die fünfte Klasse am Dresdner Schwimm-Stützpunkt.

Sie gewinnt Stärke als Außenseiterin

Dautz lässt sich auf den Neustart mit seiner einstigen Medaillengarantin ein. Doch beide wissen: Der Weg zurück wird lang. Tobehn nahm in den Jahren außerhalb des Beckens 30 Kilogramm zu - und erfolgreiche Comebacks sind im Schwimmen ohnehin eine Seltenheit. Aber was dieses Mal anders ist: Die Angst, die sie früher begleitete, die Zweifel über sich und ihren Körper, sind weg.

Bei der Schwimm-EM überzeugen Deutschlands Schwimmerinnen und Schwimmer nicht nur im Wasser. Auch außerhalb ist die Unterstützung untereinander groß. 07.08.2026 | 0:18 min

Tobehn macht ihre Außenseiterposition zu ihrer Stärke. Sie arbeitet an ihrer Grundlagenausdauer, stellt ihre Ernährung um und nimmt psychologische Hilfe in Anspruch. Vor allem ändert sie ihren Blick auf den Leistungssport. "Was ich hier mache, ist ein Experiment, was mein Körper noch kann."

Tobehn über EM-Ziel: "Nur genießen"

Es funktioniert: Tobehn wird schneller fit als gedacht - und steht anderthalb Jahre später bei einem Qualifikationswettkampf wieder auf der Startbrücke, auf der sie damals scheiterte. Dieses Mal denkt sie: "Vielleicht geht es jetzt wieder in die Hose. Aber ich habe es wenigstens versucht." Sie schwimmt Bestzeit - und qualifiziert sich für die EM in Paris.

Olympiasieger Lukas Märtens und Weltmeisterin Anna Elendt wollen bei der Schwimm-EM in Paris an alte Erfolge anknüpfen. Märtens hat gute Erinnerungen, Elendt relativiert den Druck. 29.07.2026 | 1:23 min

In der kommenden Woche ist die 24-jährige Fotografin im Aufgebot des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV), zum ersten Mal auf der 50-Meter-Bahn. "Nur genießen" möchte sie die kommende Woche. Wie es danach weitergeht, weiß sie noch nicht.

Es kann sein, dass jetzt der Deckel drauf ist und dass es das jetzt war mit meiner Leistungsgrenze. „ Maya Tobehn über die Europameisterschaft

Trotzdem wird sie weitermachen. Den einzigen Plan, den sie für die Zeit nach Paris hat, hat sie gemeinsam mit ihrem Trainer Martin Dautz geschmiedet: "Wir werden auf jeden Fall eine fette Grillparty schmeißen." Und dann will sie sich Zeit nehmen, um zu reflektieren. Dass sie zurück ist. Aber vor allem: Dass sie endlich zufrieden ist.

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