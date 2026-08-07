Schwimm-EM:Gold für Isabel Gose im Knockout-Sprint im Freiwasser
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Isabel Gose hat EM-Gold im Knockout-Sprint gewonnen. Die Magdeburgerin holt damit die erste Medaille für die deutschen Frauen.
Die Olympiadritte Isabel Gose hat sich bei der Rückkehr nach Paris zur Europameisterin gekrönt. Die Staffel-Weltmeisterin schlug im Finale des Knockout-Sprints im Freiwasser in der Seine nach 6:41,0 Minuten als Erste an und sicherte sich Gold vor der Ungarin Bettina Fabian (6:44,1) und der italienischen Vizeweltmeisterin Ginevra Taddeucci (6:44,8).
Die 24-Jährige, die vor zwei Jahren Bronze über 1.500 m Freistil im Becken gewonnen hatte, setzte sich zunächst als Erste ihres Vorlaufes über 1.500 m durch.
In ihrem Halbfinale schwamm Gose erneut vorne weg und ließ auch Taddeucci hinter sich. Im Finale ließ sie nichts mehr anbrennen. Zuvor hatte bereits Florian Wellbrock für das DSV-Team Gold über fünf und zehn Kilometer gewonnen.
Gose im Weltcup noch Zweite
Gose hatte nach ihrem goldenen Freiwasser-Debüt bei der WM im vergangenen Jahr mit der gemischten Staffel beim Weltcup Anfang Mai in Italien im Knockout-Sprint Platz zwei belegt.
Dort hatte sie sich auch erstmals über die olympischen zehn Kilometer versucht, aber abgebrochen, weil sie ihre lädierte Schulter, die sie in dieser Saison zu Trainingspausen gezwungen hatte, nicht weiter belasten wollte.
Wie es für sie im Freiwasser weitergeht, will die Magdeburgerin im nächsten Jahr entscheiden. "Ich werde es im Laufe der nächsten Saison noch ein, zweimal angehen. Und dann sollte man zeitnah entscheiden: Ist das etwas für mich, oder ist es falsch, dann lasse ich es", sagte die Magdeburgerin.
Wasserqualität in der Seine wieder in Ordnung
Die Freiwasserrennen am Freitag konnten wie geplant stattfinden, nachdem tags zuvor das Training wegen eines Ölfilms auf dem Wasser flussaufwärts abgesagt worden war.
Bei weiteren Untersuchungen wurden die Grenzwerte nicht überschritten, nach einer letzten visuellen Kontrolle am frühen Morgen wurde die Strecke in einem Nebenarm der Seine unweit des Eiffelturms freigegeben.
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Quelle: ZDF, SID
Über dieses Thema berichtete das ZDF unter anderem am 06.08.2026 ab 05:30 Uhr im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.
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