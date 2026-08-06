Tour de France: Lippert verpasst Etappenerfolg, Pienaar siegt

Liane Lippert hat einen Etappenerfolg bei der diejährigen Tour de France der Frauen verpasst. Als Teil einer Führungsgruppe musste sich die 28-Jährige im Sprint geschlagen geben.

Liane Lippert bei der Tour de France. Quelle: Witters

Radprofi Liane Lippert hat einen weiteren Etappensieg bei der Tour de France der Frauen verpasst. Nach hügeligen 153,4 Kilometern zwischen Montbrison und Tournon-sur-Rhone musste sich die 28-Jährige auf der sechsten Etappe im Sprint einer siebenköpfigen Fluchtgruppe geschlagen geben. Kim Le Court Pienaar aus Mauritius siegte vor der Französin Cedrine Kerbaol und der Niederländerin Puck Pieterse.

Für die dreimalige Giro-Etappensiegerin Lippert wäre es ein weiterer großer Karriereerfolg gewesen, nachdem sie schon 2023 eine Etappe bei der Frankreich-Rundfahrt gewonnen hatte. Lippert war lange Teil der Fluchtgruppe, die erfolgreich das Hauptfeld hinter sich ließ. Doch im Sprint war sie mehrere Radlängen hinter Tagessiegerin Pienaar.

Freitag wartet der Mont Ventoux

Im Gesamtklassement steht die Schweizerin Marlen Reusser weiter an der Spitze mit einem Abstand von zwölf Sekunden auf die Niederländerin Demi Vollering und 1:17 Minuten auf die Polin Kasia Niewiadoma.

Demi Vollering hat die 5. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Auch Deutschlands Antonia Niedermaier feierte einen großen Erfolg. 05.08.2026 | 0:41 min

Antonia Niedermaier verteidigte zwar ihr Weißes Trikot, in der Gesamtwertung verlor sie einen Platz und ist nun Fünfte mit 2:40 Minuten hinter Reusser. Am Freitag steht die mit Spannung erwartete Kletterpartie zum berüchtigten Mont Ventoux an. 2.600 Höhenmeter warten vor dem Gipfel des legendären Tour-Bergs. Die Rundfahrt endet am Sonntag in Nizza.

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Quelle: dpa