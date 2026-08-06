Wenn Lukas Märtens bei der EM die 400 Meter Freistil gewinnt, ist er gleichzeitig Olympiasieger, Weltmeister und Europameister. Doch er hat noch eine andere Rechnung offen.

Mit voller Vorfreude zurück nach Paris: Olympiasieger Lukas Märtens vor den Schwimm-Europameisterschaften 2026. 06.08.2026 | 4:00 min

Dieses Interview führte ZDF-Sportreporterin Katharina Dexheimer am Rande der Finals 2026 in Hannover.

ZDFheute: Gleich ist Siegerehrung, die Finals sind vorbei, aber wir sind mitten in der EM-Vorbereitung. Wie fühlst Du Dich? Freust Du Dich vor allem auf ein neues Event in Paris?

Lukas Märtens: Ja, sehr. Also ich habe die zwei Tage hier in Hannover sehr genossen, aber weiß natürlich, dass jetzt noch einiges vor mir liegt. In drei Wochen sind die Europameisterschaften in Paris und da habe ich sehr gute Erinnerungen dran. Da wurde ich 2024 Olympiasieger und am besten wiederhole ich das jetzt noch mal, diesmal als Europameister. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen zu gehen und die Form muss auch noch besser werden.

Märtens: "Die Wahrnehmung von außen ist eine ganz andere geworden"

ZDFheute: Du hast vorhin, das war so ein schönes Bild, im Rampenlicht gestanden. Wie hat sich Dein Leben als Olympiasieger geändert?

Märtens: Ja, es hat sich schon geändert. Die Wahrnehmung von außen ist natürlich eine ganz andere geworden. Das war ja schon immer ein Traum von mir, ganz oben bei den Olympischen Spielen zu stehen und die Nationalhymne singen zu dürfen. Das habe ich da auch gemacht. Ich kann mich da jetzt noch genau dran erinnern, an den Moment.

Hoffentlich werde ich das ja noch ein, zweimal haben. Am besten in Los Angeles in zwei Jahren. „ Lukas Märtens über die Siegerehrung nach seinem Olympiasieg

Märtens: Ich hoffe, dass die Vorbereitung weiter so läuft, wie sie läuft, dass weiterhin keine Krankheiten dazwischen kommen und dass das Team sich weiterentwickelt. Wir sind auf jeden Fall alle auf einem sehr, sehr guten Weg.

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Märtens' offene Rechnung über 200 Meter Freistil

ZDFheute: Wie ist denn die eigene Erwartungshaltung an die EM? Du könntest ja alle Titel gleichzeitig halten.

Märtens: Das hat man mir eben auch gesagt, das war mir gar nicht bewusst, weil ich die letzte EM nicht mitgemacht habe. Aber es ist natürlich ein super Gefühl, das erreichen zu können und ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich das schaffen kann. Die letzten Jahre liefen super gut und die Saison auch ein bisschen krankheitsfreier. Deswegen versuche ich einfach alles daran zu setzen, dass ich dieses Jahr gewinne.

Lukas Märtens... ...ist Deutschlands derzeit erfolgreichster aktiver Schwimmer. So wurde der 24-Jährige bereits Europameister, Weltmeister und Olympiasieger. Über seine Paradedisziplin, die 400 Meter Freistil, hält er in 3:39,96 Minuten den aktuellen Weltrekord, den zuvor 16 Jahre lang Paul Biedermann innehatte. Märtens lebt in Magdeburg und trainiert dort unter anderem mit Isabel Gose und Florian Wellbrock bei Bundestrainer Bernd Berkhahn.

ZDFheute: Und auf welchen Strecken ist es geplant?

Märtens: Also am besten wäre es natürlich alles zu gewinnen, aber das ist schwierig. Dafür sind es auch Europameisterschaften. Aber die 400 Meter stehen absolut im Fokus. Da war ich ja die letzten Jahre auch gar nicht so schlecht. Und ansonsten stehen die 200 Meter Freistil auch noch an. Da habe ich auch noch eine kleine Rechnung offen. Da hätte ich ja in Paris fast eine Medaille gewonnen. Aber irgendwann wird es damit auch klappen. Vielleicht ja diesmal schon.

Märtens über Trainer Berkhahn: "So einen Menschen braucht man einfach im Sport"

ZDFheute: Bernd Berkhahn, der Name schwebt über all euren Erfolgen. Kannst Du vielleicht sagen, was das Besondere an seinem Training und seiner Art ist?

Märtens: Bernd ist auf jeden Fall ein wirklich akribischer Arbeiter. Bernd ist von uns am allerlängsten am Beckenrand oder im Büro. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden Bernd am Tag schläft, auf jeden Fall nicht so viele. So einen Menschen braucht man einfach im Sport. Vor allem im Schwimmen, was nicht immer den leichtesten Stand hatte, hat er uns so ein gewisses Gefühl gegeben, dass man Erfolge auch als deutsche Nationalmannschaft erreichen kann.

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Märtens: Er ist für eigentlich alle Erfolge verantwortlich. Es ist natürlich noch ein weiteres Team hinter ihm, was uns den Rücken stärkt, was uns jeden Tag unterstützt. Aber Bernd ist der beste Trainer Deutschlands auf jeden Fall, wenn nicht sogar Europas. Und wir fühlen uns alle sehr, sehr wohl in Magdeburg.

ZDFheute: Abschließend noch die Frage, was macht denn Lukas Märtens, um mal abzuschalten, neben dem ganzen Druck, der auch medial vor so einem Großevent auf einen einprasselt?

Märtens: Wenn ich ehrlich bin, dann Döner essen. Oder zum Fußball gehen und mit den Fans das Team nach vorne brüllen. Ansonsten mit den Jungs in Magdeburg rausgehen, den Kopf freikriegen. Das ist auch gar nicht so unwichtig für uns Schwimmer: Wir sind ja zig Stunden am Tag in der Schwimmhalle und da kann man auch mal eine Verschnaufpause gebrauchen.