Olympiasieger vor Schwimm-EM in Paris : Märtens: "Am Besten wäre es, alles zu gewinnen"

von Katharina Dexheimer 06.08.2026 | 15:02 |

Lukas Märtens freut sich auf die EM in Paris. Gewinnt er dort die 400 Meter Freistil, hält er alle drei großen Titel gleichzeitig: Olympiasieger, Weltmeister - und Europameister.