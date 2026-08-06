Olympiasieger vor Schwimm-EM in Paris:Märtens: "Am Besten wäre es, alles zu gewinnen"
von Katharina Dexheimer
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Lukas Märtens freut sich auf die EM in Paris. Gewinnt er dort die 400 Meter Freistil, hält er alle drei großen Titel gleichzeitig: Olympiasieger, Weltmeister - und Europameister.
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