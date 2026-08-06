  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

Märtens vor Schwimm-EM: "Am Besten wäre es, alles zu gewinnen"

Olympiasieger vor Schwimm-EM in Paris:Märtens: "Am Besten wäre es, alles zu gewinnen"

von Katharina Dexheimer

|
Lukas Märtens spricht ins ZDF-Mikrofon

Lukas Märtens freut sich auf die EM in Paris. Gewinnt er dort die 400 Meter Freistil, hält er alle drei großen Titel gleichzeitig: Olympiasieger, Weltmeister - und Europameister.

Thema
Lukas Märtens

Mehr News aus dem Sport