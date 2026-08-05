Demi Vollering hat die fünfte Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Deutschlands Antonia Niedermaier eroberte das weiße Nachwuchstrikot.

War auf der 5. Etappe der Tour de France Femmes nicht zu schlagen: Demi Vollering. Quelle: AFP | NICOLAS TUCAT

Top-Favoritin Demi Vollering hat die 5. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Die niederländische Europameisterin gewann im Zielsprint gegen die Gesamtführende Marlen Reusser und die Siegerin von 2024 Kasia Niewiadoma-Phinney die anspruchsvolle Etappe von Macon bis Belleville-en-Beaujolais.

Die Schweizerin Reusser bleibt an der Spitze des Gesamtklassements, hat nun aber nur noch zwölf Sekunden Vorsprung auf Vollering. Dritte ist Niewiadoma-Phinney mit 1:17 Minuten Rückstand.

Großer Erfolg für Antonia Niedermaier

Auch die deutsche Hoffnung Antonia Niedermaier durfte einen großen Erfolg feiern. Sie beendete die anspruchsvolle Etappe als Sechste mit rund 45 Sekunden Rückstand und eroberte das Weiße Trikot der besten Nachwuchsfahrerin. In der Gesamtwertung ist sie hinter ihrer Teamkapitänin Niewiadoma-Phinney Vierte mit einem Rückstand von 2:40 Minuten auf Marlen Reusser.

Die Schweizerin Marlen Reusser hat die vierte Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Damit schlüpft sie auch ins Gelbe Trikot. 04.08.2026 | 0:31 min

Niedermaier, die bereits den Giro d'Italia auf einem starken zweiten Platz beendet hatte, war gut 85 Kilometer vor dem Ziel in eine Ausreißergruppe von 19 Fahrerinnen gegangen. Mit dabei waren auch die Deutsche Meisterin Franziska Koch und Ex-Tour-Etappensiegerin Liane Lippert.

Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung fast zwei Minuten, womit Niedermaier sogar virtuell in Gelb unterwegs war. Im Hauptfeld drückten aber die Teams von Reusser und Vollering aufs Tempo, so dass es gut 22 Kilometer vor dem Ziel zum Zusammenschluss kam.

Große Enttäuschung für die Vorjahressiegerin

Einen bitteren Tag erlebte indes die Vorjahressiegerin Pauline Ferrand-Prévot. Die Französin musste am vorletzten Berg relativ früh abreißen lassen und dürfte mit dem Ausgang der Rundfahrt in diesem Jahr nicht mehr viel zu tun haben. Bereits beim Einzelzeitfahren am Vortag hatte die Mountainbike-Olympiasiegerin von Paris mehr als zwei Minuten verloren.

Die Norwegerin Sigrid Haugset hat als Solistin die 3. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und das Gelbe Trikot übernommen. Antonia Niedermaier hält mit den Favoritinnen mit. 03.08.2026 | 1:14 min

Über welliges Terrain geht es auch auf der sechsten Etappe am Donnerstag. 153,4 Kilometer warten auf die Fahrerinnen zwischen Montbrison und Tournon-sur-Rhone. Am Freitag folgt dann die Kletterpartie zum berüchtigten Mont Ventoux hinauf. Das Finale der Frauen-Tour steigt am Sonntag in Nizza.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID, dpa, ZDF