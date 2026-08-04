Schwimm-EM: Wellbrock gewinnt Gold über zehn Kilometer

Was für ein Auftakt zu den Freiwasser-Wettbewerben bei der Schwimm-EM in Paris: Über 10 Kilometer holen Florian Wellbrock und Oliver Klemet Gold und Bronze.

Freiwasser-Schwimmer Florian Wellbock jubelt bei der EM in Paris über Gold über 10 KIlometer. Quelle: AFP

Florian Wellbrock hat eine triumphale Rückkehr nach Paris gefeiert. Zwei Jahre nach seinem Olympia-Debakel schwamm der Vierfach-Weltmeister im EM-Freiwasserrennen über zehn Kilometer zu Gold. Der Olympiazweite Oliver Klemet gewann Bronze hinter dem Ungarn David Betlehem.

Packendes Duell mit dem Ungarn Betlehem

Wellbrock lieferte sich mit Betlehem noch auf den letzten Metern ein packendes Duell, setzte sich bei deutlich besseren Bedingungen als bei den Sommerspielen am Ende jedoch in 1:55:18,3 Stunden vor dem Ungarn (1:55:20,5) und Klemet (1:55:24,8) auf der Strecke auf einem Nebenarm der Seine in der Nähe des Eiffelturms durch.

Paris hat dazu gelernt: Nach der heftigen Kritik an den olympischen Freiwasser-Wettbewerben bei Olympia vor zwei Jahren in der Seine, finden die EM-Rennen weiter flussabwärts statt. 04.08.2026 | 1:34 min

Wellbrock dämpfte vor dem Rennen die Erwartungen

Vor zwei Jahren bei den Olympischen Spielen hatte Wellbrock etwas weiter flussaufwärts als Achter enttäuscht, zuvor war er bereits im Becken über 800 und 1.500 Meter Freistil im Vorlauf ausgeschieden. Es ist Wellbrocks erster EM-Titel im Freiwasser.

Wellbrock war als vierfacher Weltmeister gestartet. Weil er in dieser Saison gleich mehrfach krankheitsbedingt ausgefallen war, hatte der gebürtige Bremer seine EM-Ziele aber sehr defensiv formuliert. "Ich möchte auf jeden Fall in die Top Ten schwimmen", sagte Wellbrock vor dem Rennen.

Das Rennen über 10 Kilometer mit Florian Wellbrock und Oliver Klemet im Re-Live. 04.08.2026 | 131:39 min

Bedingungen in der Seine besser als bei Olympia

Bei den Sommerspielen 2024 hatte die Wasserqualität der Seine großen Wirbel ausgelöst. So berichtete die deutsche Schwimmerin Leonie Beck nach ihrem Rennen über Erbrechen. Andere Athletinnen und Athleten hatten ebenfalls gesundheitliche Probleme.

Diesmal sorgten die Wasserwerte vor dem Wettkampf nicht für Sorgen. Auch die neue Wettkampfstrecke nahe des Eiffelturms mit weniger Strömung gefiel Bundestrainer Bernd Berkhahn. "Es ist fast idyllisch", stellte er fest.

"Es ist deutlich weniger Strömung", also sei es "wesentlich angenehmer für die Athleten", sagt Bundestrainer Bernd Berkhahn zum Start der EM-Freiwasserwettbewerbe in Paris. 04.08.2026 | 2:57 min

Wellbrock setzt sich früh an die Spitze

Im Rennen ging es weniger idyllisch zu. Von Beginn an entwickelte sich ein enger Wettkampf mit viel Körpereinsatz. Wellbrock versuchte, sich den Zweikämpfen bestmöglich zu entziehen und setzte sich früh an die Spitze.

Erst in der Schlussphase hatte er einen kleinen Schwächemoment. Bethlehem schien sich entscheidend absetzen zu können, doch Wellbrock fing sich und sicherte sich mit einem unwiderstehlichen Schlussspurt den Sieg.

Kein Start im Becken für Wellbrock

Bei den Beckenwettbewerben ist Wellbrock in Paris nicht am Start. Während Klemet und Co. im Centre Aquatique Olympique am Stade de France in der nächsten Woche um Medaillen schwimmen, reist Wellbrock zu den Pan Pacifics in Long Beach im US-Bundesstaat Kalifornien, um schon einmal die Bedingungen für die Sommerspiele 2028 in Los Angeles zu testen.

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Quelle: ZDF, SID, dpa