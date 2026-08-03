Schwimm-EM: Synchronschimmerin Bleyer gewinnt Silber

Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat bei der EM Silber gewonnen. Die 22-Jährige verpasste zwar die Titelverteidigung, sicherte sich aber mit persönlicher Bestleitung die Medaille.

Die deutsche Kunstschwimmerin Klara Bleyer gewinnt EM-Silber. Quelle: AFP

Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat bei der EM in Paris in der Freien Kür wieder den Sprung auf das Podium geschafft. Im Solo-Wettbewerb sicherte sich mit persönlicher Bestleistung von 289,2463 Punkten die Silbermedaille. "Es bedeutet mir sehr viel, dass ich auf das Treppchen gekommen bin und meine Leistung abrufen konnte", sagte Bleyer: "Ich hoffe, dass die nächsten Jahre weiter so laufen."

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Bleyer steigert sich im Finale

Im vergangenen Jahr hatte sich Bleyer zur ersten deutschen Solo-Europameisterin gekrönt. Bei der diesjährigen EM in Paris war die Bochumerin als Dritte des Vorkampfes in die Medaillenentscheidung gegangen. Dort steigerte sie sich noch einmal und musste sich nur der WM-Zweiten Wassilina Chandoschka aus Belarus (292,3887 Punkte) geschlagen geben. Bronze ging an die Weltmeisterin Iris Tio Casas aus Spanien (284,5550).

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Bleyer geht in der französischen Hauptstadt am Dienstag (9.00 Uhr) noch im Solo-Wettbewerb in der Technischen Kür an den Start. In den beiden Duett-Entscheidungen hatte sie mit ihrer Partnerin Maria Denisov jeweils Platz sechs belegt.

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Quelle: SID