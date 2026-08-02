Wasserspringen:Hentschel/Avila Sanchez holen EM-Bronze
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Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez haben ihre Titelverteidigung Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett verpasst. Das Duo holte mit Bronze die dritte Medaille für Deutschland.
Die Wasserspringer Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez haben bei der Schwimm-EM in Paris für die nächste deutsche Medaille gesorgt. Das Berliner Duo verpasste im Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett am Sonntagabend zwar die Titelverteidigung, sicherte sich mit 284,19 Punkten jedoch Bronze und bescherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am dritten Wettkampftag das insgesamt dritte Edelmetall.
Für Hentschel war es im zweiten Anlauf die erste Medaille in Paris. Am Freitag war der Auftakt im Mixed-Teamwettbewerb mit einem siebten Platz missglückt.
Gold geht diesmal an Italien
An der Seite von Avila Sanchez lief es nun besser. Mit dem 20-Jährigen hatte sich die Olympiadritte von 2021 im vergangenen Jahr bei der Einzel-EM der Wasserspringer Gold gesichert.
In Paris musste sich das DSV-Duo hinter Matteo Santoro und Chiara Pellacani aus Italien (305,85 Punkte) und den Russen Ilia Molchanow und Jelisaweta Kusina (286,17), die unter neutraler Flagge starteten, einreihen.
Wesemann holt Gold, Silber für Pfeif/Wassen
Am Tag zuvor hatten Moritz Wesemann vom 1-m-Brett (Gold) sowie die Turmspringerinnen Pauline Pfeif und Elena Wassen (Silber) die ersten Medaillen für das deutsche Team gewonnen.
Das ZDF überträgt die Wettkämpfe der Schwimm-EM am 11., 13. und 15. August live im TV-Programm.
Alle Wettbwerbe im Livestream finden Sie im Streaming-Portal des ZDF.
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Quelle: sid, dpa
Das ZDF berichtete über das Thema im gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 31.07.2026 ab 12:00 Uhr.
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