Wasserspringen: Hentschel/Avila Sanchez holen EM-Bronze

Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez haben ihre Titelverteidigung Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett verpasst. Das Duo holte mit Bronze die dritte Medaille für Deutschland.

Luis Carlo Avila Sanchez und Lena Corona Hentschel Quelle: afp

Die Wasserspringer Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez haben bei der Schwimm-EM in Paris für die nächste deutsche Medaille gesorgt. Das Berliner Duo verpasste im Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett am Sonntagabend zwar die Titelverteidigung, sicherte sich mit 284,19 Punkten jedoch Bronze und bescherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am dritten Wettkampftag das insgesamt dritte Edelmetall.

Eigentlich wollten die Wasserspringer dem deutschen EM-Team in Paris einen glänzenden Start bescheren. Doch es kommt ganz anders. 31.07.2026 | 0:31 min

Für Hentschel war es im zweiten Anlauf die erste Medaille in Paris. Am Freitag war der Auftakt im Mixed-Teamwettbewerb mit einem siebten Platz missglückt.

Natürlich wäre die Titelverteidigung wunderschön gewesen. Aber mit Bronze bei so einem starken Feld hier rauszugehen, ist das, was wir uns vorgenommen haben. „ Lena Hentschel

Gold geht diesmal an Italien

An der Seite von Avila Sanchez lief es nun besser. Mit dem 20-Jährigen hatte sich die Olympiadritte von 2021 im vergangenen Jahr bei der Einzel-EM der Wasserspringer Gold gesichert.

Pauline Pfeif und Elena Wassen haben EM-Silber vom Turm geholt. Anschließend verteidigte Moritz Wesemann seinen Titel vom 1-Meter-Brett. 02.08.2026 | 0:53 min

In Paris musste sich das DSV-Duo hinter Matteo Santoro und Chiara Pellacani aus Italien (305,85 Punkte) und den Russen Ilia Molchanow und Jelisaweta Kusina (286,17), die unter neutraler Flagge starteten, einreihen.

Wesemann holt Gold, Silber für Pfeif/Wassen

Am Tag zuvor hatten Moritz Wesemann vom 1-m-Brett (Gold) sowie die Turmspringerinnen Pauline Pfeif und Elena Wassen (Silber) die ersten Medaillen für das deutsche Team gewonnen.

Schwimm-EM in Paris live im Zweiten Das ZDF überträgt die Wettkämpfe der Schwimm-EM am 11., 13. und 15. August live im TV-Programm.



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Quelle: sid, dpa