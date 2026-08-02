Revolte im Weltfußball: Wie es weitergehen könnte

Wird es tatsächlich eng für FIFA-Boss Gianni Infantino? Nach den gescheiterten Investorenplänen werden die Rufe nach einem Neuanfang immer lauter. UEFA und Co. lassen nicht locker.

Wie es im Machtkampf im Weltfußball weitergehen könnte

Immer lauter werden die Stimmen, die Gianni Infantinos Rücktritt fordern. Könnte es zu einem Misstrauenvotum gegen den FIFA-Chef kommen? 02.08.2026 | 2:09 min

Der Druck auf den bis vor kurzem noch unantastbar scheinenden Gianni Infantino nimmt nicht ab. Nach dem Aus für die Investorenpläne des Präsidenten der FIFA forcieren allen voran die Kontinentalverbände UEFA und CONCACAF den Sturz des Schweizers.

"Die aktuelle FIFA-Führung hat nicht nur das Vertrauen der UEFA, sondern auch das vieler anderer Mitglieder der Fußballfamilie verloren", klagte die Europäische Fußball-Union in ihrer Stellungnahme am Samstag und machte in einer beispiellosen Schärfe deutlich:

Wir müssen die Verantwortlichen ermitteln und zur Rechenschaft ziehen. „ Stellungnahme der UEFA

Spaniens Verbandschef fordert Infantinos Rücktritt

"Der Weltfußball braucht eine neue Führung, die seine Governance modernisiert, die Glaubwürdigkeit wiederherstellt und zukunftsweisende Entscheidungen im Konsens mit den beteiligten Akteuren trifft", schrieb am Sonntag Spaniens Ligaboss Javier Tebas in den sozialen Netzwerken.

Einen Sturm der Entrüstung hatte Gianni Infantino für seinen Investoren-Plan ausgelöst. Dann zog der FIFA-Präsident die Notbremse und gab sein Vorhaben auf. 01.08.2026 | 1:08 min

Infantinos erzwungenes Einlenken ändert für Tebas nichts. "Einen Vorschlag zurückzuziehen, löscht nicht alles aus, was geschehen ist. Es ist nur die Spitze des Eisbergs", so der Spanier und erinnerte etwa an den Fall Balogun bei der Fußball-WM.

Was macht FIFA-Boss Infantino?

Scharfe Kritik am Vorgehen des FIFA-Präsidenten hatten zuvor auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf und der Verband für Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik, CONCACAF, geübt. Trotzdem scheint es unwahrscheinlich, dass Infantino seine Position eigenständig aufgibt.

DFB-Präsident Neuendorf nennt den geplanten FIFA-Investoren-Deal ein "fatales Zeichen". Das FIFA-Council habe aus der Presse davon erfahren. Er bringt einen WM-Boykott ins Spiel. 29.07.2026 | 8:52 min

Unterstützer hat der 56-Jährige schließlich nach wie vor genug. Im März 2027 will er sich auf dem 77. FIFA-Kongress erneut zum Präsidenten wählen lassen. Wie der "Guardian" berichtet, hat Infantino als Soforthilfemaßnahme eine Beratungsfirma engagiert, um die Beziehungen zu den Nationalverbänden zu glätten.

CONCACAF-Chef Montagliani soll Ambitionen haben

Nichtsdestotrotz kursieren auch schon Namen für eine mögliche Nachfolge. Insbesondere dem CONCACAF-Vorsitzenden Victor Montagliani werden laut dem Portal "The Athletic" Ambitionen nachgesagt.

Die UEFA und ihre Mitglieder lehnen den Verkauf von Anteilen der Fußball-WM an private Investoren ab und wollen FIFA-Turniere vorerst boykottieren. ZDFheute live ordnet ein. 30.07.2026 | 20:13 min

Von europäischer Seite aus werden UEFA-Präsident Aleksander Ceferin und auch Nasser Al-Khelaifi, Klubboss von Paris Saint-Germain, gehandelt. Laut "The Athletic" gilt aber ein Kandidat von außerhalb Europas, der die Unterstützung der UEFA erhalten soll, als wahrscheinlicher.

Misstrauensvotum gegen Infantino?

Die "Times" berichtete derweil über die Option eines Misstrauensvotums bei einem außerordentlichen FIFA-Kongress. Die Stimmen von mindestens 43 der 211 Mitgliedsverbände der FIFA seien für die Einberufung einer außerordentlichen Sitzung erforderlich.

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Quelle: dpa, SID