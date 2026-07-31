ZDF-Reporter Nils Kaben:Kaben: Al-Khelaifi hätte "kein Interesse auf FIFA-Thron"
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Nasser Al-Khelaifi, Chef des Dachverbands der europäischen Fußballklubs, gilt bei der FIFA-Wahl 2027 als Gegenkandidat für Infantino. ZDF-Reporter Nils Kaben hat aber erfahren, dass dieser kein Interesse habe, "auf den FIFA-Thron zu steigen".
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