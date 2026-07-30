Schwimm-EM: Lukas Märtens und Co. wieder auf Medaillenjagd

Morgen beginnt in Paris die Schwimm-EM. Medaillen werden in fünf Sportarten vergeben. Am 11., 13. und 15. August überträgt das ZDF live im TV-Programm, ansonsten im Livestream.

Olympiasieger Lukas Märtens und Weltmeisterin Anna Elendt wollen bei der Schwimm-EM in Paris an alte Erfolge anknüpfen. Märtens hat gute Erinnerungen, Elendt relativiert den Druck. 29.07.2026 | 1:23 min

Zwei Jahre nach den Olympischen Spielen in Paris ist die französische Hauptstadt 17 Tage lang Gastgeberin der 38. kontinentalen Meisterschaften im Schwimmen. Insgesamt werden 80 Medaillensätze verteilt, die ersten drei an diesem Freitag im Synchronschwimmen und Wasserspringen.

Die Entscheidungen im Beckenschwimmen fallen ab dem 10. August. Der Deutsche Schwimmverband (DSV) hofft auf viele Medaillen, nicht nur im Pool. Ein Überblick.

Wettkampforte und Strecken im Überblick

Das Herzstück der Meisterschaften ist das Centre Aquatique Olympique in Saint-Denis. Hier werden die Wettkämpfe im Synchronschwimmen, Wasserspringen und Beckenschwimmen ausgetragen.

Die Konkurrenzen im Klippenspringen finden in der Seine im Bereich Grenelle/Pont de Bir-Hakeim statt und auch die Freiwasserschwimmer kämpfen in der Seine um Edelmetall. Im Gegensatz zu Olympia 2024 kraulen sie diesmal allerdings ein Stück weiter flussaufwärts, rund um die Île aux Cygnes.

Russische Schwimmer starten unter neutralem Status

Trotz des andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine entschied der Weltverband World Aquatics Mitte April, russische und belarussische Schwimmerinnen und Schwimmer bei internationalen Wettbewerben wieder offiziell zuzulassen. Zuvor war ein Start nur unter neutralem Status möglich.

07.07.2026 | 0:40 min

Auf europäischer Ebene gilt diese Regelung bislang noch nicht, voraussichtlich aber ab dem 1. September. Wie bei der WM 2025 in Singapur dürfen Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus in Paris unter neutralem Athletenstatus starten.

Wie viele Europameisterinnen und Europameister werden gekürt?

Die meisten Medaillensätze liegen bei den Wettbewerben im Becken bereit. Dort werden 47 der insgesamt 80 Medaillensätze vergeben.

Weiter Erfolge bei der Kurzbahn-EM für die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer. Anna Elendt und Isabel Gose gewannen jeweils Gold. 05.12.2025 | 0:18 min

Im Wasserspringen werden 13 Europameisterinnen und Europameister gekürt, im Synchronschwimmen elf, im Freiwasser sieben. Jeweils einmal Gold, Silber und Bronze erhalten die besten Frauen und Männer im Klippenspringen.

Das sind die internationalen Topstars im Beckenschwimmen

Nach der Geburt ihres Sohnes Adrian vor elf Monaten rückt die Schwedin Sarah Sjöström wieder ins Rampenlicht. Die 32-Jährige, schon 2008 erstmals Europameisterin, gilt als Topfavoritin auf den Sprintstrecken im Freistil und Schmetterling.

Bei der Schwimm-DM knackten 41 Sportlerinnen und Sportler die EM-Norm - so viele wie noch nie. Zudem gab es zahlreiche Ausrufezeichen. 27.04.2026 | 1:15 min

Weitere internationale Topkräfte sind Maxime Grousset und Léon Marchand auf Seiten der Gastgeber. Im Fokus stehen zudem der formstarke, erst 21-jährige Olympiasieger David Popovici aus Rumänien, die Niederländerin Marrit Steenbergen oder der britische Brustspezialist Adam Peaty.

Deutsche Medaillen-Chancen im Becken und im Freiwasser

Auf den Magdeburger Freistilgrößen im Mittel- und Langstreckenbereich - wie immer in den vergangenen Jahren. Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter Lukas Märtens peilt über 400 Meter Kraul seinen zweiten EM-Titel an. Gute Chancen über 400, 800 und 1.500 Meter hat Isabel Gose. Bei den Männern zählen über 1.500 Meter unter anderem Johannes Liebmann, Sven Schwarz und Oliver Klemet zum deutschen Kandidatenkreis.

Jenseits der Magdeburger Phalanx liebäugeln vor allem Melvin Imoudu (100 Meter Brust), Angelina Köhler (100 Meter Schmetterling) und Brustschwimmerin Anna Elendt mit Top-Platzierungen.

Anna Elendt ist die beste deutsche Brustschwimmerin. Zu ihrem Training in den USA sagt sie: "Das pusht einen natürlich, jeden Tag mit solchen Schwimm-Superstars umgeben zu sein." 27.04.2026 | 3:15 min

Welche Medaillenausbeute peilt der DSV insgesamt an?

Florian Wellbrock, 2025 noch Vierfachweltmeister im Freiwasser, hält sein Medaillenpotenzial bei den Wettkämpfen in der Seine nach mehreren krankheitsbedingten Ausfällen in dieser Saison für minimal. Im Becken startet der 28-Jährige nicht.

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Besser stehen die Chancen im Freiwasser für Wellbrocks Trainingskollegen Klemet, Olympia-Zweiter von 2024. Im Becken soll die Medaillenausbeute laut DSV-Sportvorstand Christian Hansmann "zweistellig" ausfallen, die Wasserspringer peilen rund zehn Stück Edelmetall an. Im Synchronschwimmen will die Bochumerin Klara Bleyer ihren EM-Titel in der Freien Kür des Solowettbewerbs aus dem Vorjahr verteidigen.