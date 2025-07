Isabel Gose - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Isabel Gose ist 2002 in Berlin geboren. Mit zwölf Jahren wechselte sie an die Sportschule Potsdam, wo sie früh gefördert wurde. 2021 holte sie ihren ersten Weltcupsieg über 400 Meter Freistil. Bei der WM 2024 in Doha gewann sie Silber über 800 Meter sowie zweimal Bronze. Ihren größten Erfolg feierte sie bei Olympia 2024 in Paris mit Bronze über 1500 Meter Freistil. Sie brach damit den deutschen Rekord.