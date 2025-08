Sven Schwarz (l.) und Lukas Märtens (r.): Zwei der deutschen Medaillengewinner bei der Schwimm-WM in Singapur.

Freiwassergigant Wellbrock Fünfter

Zweiter war der Langstreckenspezialist aus Niedersachsen geworden. Wie schon über 800 Meter Kraul. Und wieder hinter dem Tunesier Ahmed Jaouadi. Florian Wellbrock , Vierfachweltmeister im Freiwasser, schlug als Fünfter an.

Bereits kurz vor dem Ende der Schwimm-WM in Singapur zieht Bundestrainer Bernd Berkhahn eine sehr positive Bilanz.

"Wäre das heute wieder mit einer Medaille ausgegangen, wäre das alles, glaube ich, ein bisschen zu schön geworden", kommentierte der gebürtige Bremer und kündigte an: "So machen wir nächstes Jahr weiter." Ein Plan, dem sich Schwarz nach seinen ersten beiden Edelmetallplaketten bei einem großen Event sicher anschließen wird.

Sven Schwarz: Viele Wege führen zum Erfolg

In Hannover arbeitet der 23-Jährige schon lange mit Emil Guliyev zusammen. Mit Blick auf den eigenen Coach und die geballte Mittel- und Langstreckenqualität, die Bundestrainer Bernd Berkhahn in Magdeburg um sich geschart hat, sagt Schwarz: "Er hat eine andere Philosophie als Bernd. Es zeigt, es gibt nicht nur einen Weg."

Mit insgesamt fünf Medaillen - zweimal Gold, zweimal Silber, einmal Bronze - lieferten Deutschlands Beckenschwimmer in Singapur das beste Ergebnis seit der WM 2009 in Rom ab.

Aufwärtstrend seit Olympia hält an

Kaum zu schlagen war das DSV-Team zudem in der ersten WM-Woche im Freiwasser, mit Wellbrock als herausragender Kraft. Doch auch im Pool bestätigte das schwimmende Personal in Schwarz-Rot-Gold den leichten Aufwärtstrend von Olympia in Paris.