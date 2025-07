Florian Wellbrock - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Florian Wellbrock wurde 1997 in Bremen geboren. Bereits 2015 nahm er an der Weltmeisterschaft teil, ein Jahr später an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Wellbrock ist Olympiasieger über die 10 Kilometer im Freiwasser sowei Weltmeister über verschiedene Langstrecken-Distanzen. Er hält auch den Weltrekord über 1.500 Meter Freistil auf der Kurzbahn.