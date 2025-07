Léon Marchand - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Léon Marchand wurde am 17. Mai 2002 in Toulouse geboren. Er ist der Sohn der beiden Schwimmer Xavier Machand und Cecile Bonnet. Marchand ist mehrerer Weltmeister und holte sich bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vier Goldmedaillen. Marchand hält auch den Weltrekord über 400 Meter Lagen.