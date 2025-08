Schwimm-WM: 4x100-m-Mixed-Staffel: USA-Staffel mit Weltrekord

Am vorletzten Tag der Schwimm-WM in Singapur schwimmt die 4x100-Meter-Freistil-Mixed-Staffel der USA in 3:18.48 einen neuen Weltrekord. Vom Start an führte das US-Team um Jack Alexy, Patrick Sammon, Kate Douglass und Torri Huske das Rennen deutlich an. Teilweise lagen die Amerikaner fast zwei Sekunden unter der bisherigen Weltrekordmarke des australischen Teams, aufgestellt bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka 2023.