Gose verpasst Medaille klar: Ledecky holt Gold über 800 Meter

Weltrekordhalterin Katie Ledecky (USA) hat sich bei der Schwimm-WM über 800 Meter Freistil in 8:05,62 Minuten ihr insgesamt 23. WM-Gold gesichert. In einem wahren Final-Krimi verwies die US-Amerikanerin die Australierin Lani Pallister (8:05,98) auf Platz zwei. Dahinter schlug Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh (8:07,29) an.