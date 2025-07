In Paris gewann Isabel Gose über 1500 Meter Freistil Bronze. Bei der WM in Singapur schied sie im Vorlauf aus – und erkannte einmal mehr, wie wichtig die Psyche in ihrem Sport ist.

Das Aus von Isabel Gose über 1500 Meter Freistil war noch gar nicht amtlich, da schossen ihr bereits die schweren Gedanken vom Vortag in den Kopf. "Es ist ein bisschen das eingetroffen, wovor ich gestern so viel Angst hatte", seufzte die Schwimmerin vom SC Magdeburg, als sie in ihrem Vorlauf nur Vierte geworden war.

Schock für Isabel Gose auf ihrer Paradestrecke

Eine Viertelstunde später stand fest: Acht Schwimmerinnen waren über die Marathondistanz im Becken tatsächlich schneller gewesen als die Bronzemedaillengewinnerin von Paris. Das Finale über 1500 Meter Freistil findet entsprechend ohne Gose statt. Der Sieg mit der deutschen Freiwasserstaffel bei der WM in Singapur wird die 23-Jährige sicher irgendwann trösten.

Am Montagmittag musste sie im Singapore Sports Hub aber erst einmal den Schock über das vorzeitige Aus auf ihrer Paradestrecke verdauen.

Pschologie als wichtiger Faktor im Leistungssport

Es habe sich ganz anders angefühlt als am Tag zuvor, berichtete Gose. Zum Auftakt der Beckenwettbewerbe am Sonntag hatte sie als Fünfte im Finale über 400 Meter Freistil ihren Platz in der Weltspitze bestätigt. Nun jedoch sinnierte sie geknickt: "Vielleicht war die Skepsis, mit der ich hier rangehe, zu präsent in meinem Kopf."

Die Psyche spielt gerade im Schwimmsport eine zentrale Rolle. Und der schwierige Spagat zwischen professionellem Fokus und der passenden Prise Lockerheit ist eine ständige Herausforderung.

Das weiß auch Freistilspezialistin Gose. Seit Längerem schätzt die gebürtige Berlinerin die Kooperation mit einer Sportpsychologin - und vor der WM betonte sie im Gespräch mit ZDFheute: "Psychologische Unterstützung ist so eine never ending story, da sollte man immer dran bleiben."

Lukas Märtens (23) etwa, über 400 Meter Freistil Olympiasieger, Weltrekordhalter und nun auch Weltmeister, arbeitet schon seit dem Grundschulalter mit einer Sportpsychologin zusammen. Der Magdeburger, bis zum Herbst 2023 vier Jahre mit Gose liiert, sagt sogar:

Für mich ist der Kopf mittlerweile fast wichtiger als die körperliche Fitness. „ Lukas Märtens

Schwierige Umstellung vom Freiwasser-Schwimmen

Herausfordernd ist zudem die Umstellung vom freien Gewässer auf den Pool auch körperlich, zumal bei der schwülen Hitze in Singapur. Bundestrainer Bernd Berkhahn hat davor gerade bei Florian Wellbrock, dem strapazierten Vierfachweltmeister im Freiwasser, gehörigen Respekt. Während Gose am Sonntag über den Übergang vom Freien in die Halle sagte: "Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen."

Daneben ging tags darauf allerdings ihr Vorlauf über 1500 Meter Freistil. Anders als bei Dauerkonkurrentin Simona Quadarella, gegen die Gose so oft verlor - ehe ihr, auch dank mentaler Vorarbeit, bei Olympia die ersehnte Revanche gelang.

Goses positive Gedanken bei Olympia

Vor der Abreise auf die Malaiische Halbinsel erzählte Gose von den positiven Gedanken, die ihr im Pariser Finale über die 30 Bahnen Kraul durch den Kopf gingen. Den prägnantesten habe sie vier Bahnen vor dem Anschlag gehabt: ",Ey, ich schwimm' hier nicht 1300 Meter, um dann wieder gegen Quadarella zu verlieren.'" Das sei, so Gose, ausschlaggebend gewesen und habe sie nach vorne gepusht.

In Singapur kraulten die beiden Konkurrentinnen am Montag wieder direkt gegeneinander, diesmal im zweiten Vorlauf: Gose schwamm fast eine halbe Minute langsamer als bei ihrem Bronze-Rennen in Paris, Quadarella qualifizierte sich mit der zweitschnellsten Zeit souverän fürs Finale.

Nächster Wettkampf am Freitag

Am Freitag steht mit den 800 Meter Freistil der nächste Wettkampf mit Gose und Quadarella auf dem Programm. Möglicher Vorteil für die DSV-Schwimmerin: Bei den Vorläufen bleibt ihr ein direktes Duell mit der Italienerin da erspart.

