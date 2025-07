Wellbrock-Trainer: "An schnelles Schwimmen ist nicht zu denken"

Nach medaillenlosen Olympischen Spielen hat Florian Wellbrock bei der WM in Singapur viermal Gold im Freiwasser gewonnen - ein historischer Erfolg. Nächste Woche folgen die Beckenwettkämpfe. Der Wechsel dorthin fiel ihm in der Vergangenheit oft schwer.

... ist 54 Jahre alt und Schwimm-Bundestrainer im Freiwasserschwimmen und für Lange Strecken im Becken. Parallel dazu trainiert er am Bundesstützpunkt Magdeburg eine der erfolgreichsten Trainingsgruppen Europas - mit DSV-Stars um Lukas Märtens, Isabel Gose und Florian Wellbrock.

Herr Berkhahn, bei Olympia im Vorjahr blieb Florian Wellbrock als Titelverteidiger ohne Medaille und Finale. Jetzt gewinnt er bei der Freiwasser-WM vier Mal Gold - ein historischer Erfolg. Haben Sie mit so einem Comeback gerechnet?

Dass er so überlegen ist und vier Mal Gold gewinnt, ist ein absolutes Märchen.

Florian Wellbrock hat bei der Schwimm-WM in Singapur seine vierte Goldmedaille aus dem Wasser geholt, bei vier Starts. Nach den Erfolgen über 10km, 5km und dem Knock-Out-Rennen, triumphiert er auch mit der Mixed-Staffel.

ZDFheute: Seit seinem ersten WM-Titel 2019 galt Wellbrock als Medaillenbank im Freiwasser, doch in Paris klappte es zuletzt nicht. Was haben Sie in diesem Jahr im Aufbau geändert, um wieder erfolgreich zu sein?