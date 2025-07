Florian Wellbrock bei Schwimm-WM in Singapur: Zweites Gold

Wellbrock holt Gold: Zurück zum Erfolgsgaranten

Dabei landete Wellbrock am Freitag vor Silbergewinner Gregorio Paltrinieri aus Italien und dem drittplatzierten Franzosen Marc-Antoine Olivier. Für Wellbrock war es der siebte WM-Titel im Freiwasser insgesamt. Der einzige noch erfolgreichere Freiwasserschwimmer bei Weltmeisterschaften ist Thomas Lurz. Der zweite deutsche Starter, Oliver Klemet, konnte nicht in den Kampf um Edelmetall eingreifen.

"So macht Wettkampfschwimmen am meisten Spaß, wenn sich das auszahlt, dass man nach dem Rennen noch eine Siegerehrung mitmachen darf", sagte Wellbrock. "Das ist immer eine wahnsinnig große Ehre, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Man hat in Paris und Doha gesehen, dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist." Nach Olympia hatte er sogar über ein Karriereende nachgedacht.

Auch Konkurrenten gratulieren zum Erfolg

Mit seinem zweiten Sieg im zweiten Rennen im Meer am Palawan Beach unterstrich Wellbrock erneut seine Extraklasse im Freiwasser. Das Kunststück, bei Weltmeisterschaften über fünf und zehn Kilometer Gold zu holen, schaffte er zum zweiten Mal nach 2023. Bei erneut mehr als 30 Grad Celsius Wassertemperatur und noch größerer Hitze draußen schwamm Wellbrock von Beginn an in der Spitzengruppe. Lange hielt er sich an zweiter Position, ging dann nach vorne und ließ sich nicht mehr einholen.