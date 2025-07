In Singapur erlebt der Knockout-Sprint seine WM-Premiere. Die neue Disziplin ersetzt das 25-Kilometer-Rennen.

Warum wurde der Knockout-Sprint eingeführt?

Das neue Konzept soll für mehr Spannung und für mehr Begeisterung sorgen. In der Schnelligkeit und dem wechselnden Ausscheiden sieht Schwimmerin Lea Boy "eine coole Abwechslung und coole Idee vom Weltverband".

Also eine Disziplin, die womöglich auch Olympia-Potenzial hat.

Am 11. Juli beginnt in Singapur die Schwimm-WM. Dabei erlebt der Knockout-Sprint seine Premiere. Lea Boy und Oliver Klemet sprechen im Interview über die neue Disziplin.

Wie funktioniert der Knockout-Sprint?

Die Athletinnen und Athleten treten zunächst in zwei Läufen über 1.500 Meter an. Jeweils nach einer kurzen Pause geht es über 1.000 Meter weiter, ehe in einer Endrunde über 500 Meter die Entscheidung fällt.