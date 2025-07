Klemet über Knockout-Sprint: "Es braucht die richtige Taktik"

Klemet: Beim Weltcup in Ibiza sind wir einen Tag davor noch die zehn Kilometer geschwommen. Dementsprechend hat man sich da nicht großartig auf den Knockout-Sprint vorbereitet, sondern hat es als Teil des Weltcups angesehen. Außerdem schwimme ich ja auch im Becken die 400, 800 und 1.500 Meter - und das ähnelt von der Vorbereitung her schon sehr dem Knockout-Sprint, bei dem man 500, 1.000 und 1.500 Meter schwimmen muss.

Boy: Warum sollte man bei so etwas mitmachen, wenn man nicht gewinnen will? Die WM ist aber trotzdem noch was anderes als der Weltcup, da von jeder Nation die Besten dabei sind. Aber das Ziel ist trotzdem eine Medaille. Doch ich finde, alles in den Top-Acht ist auch noch okay.