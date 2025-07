Knapp ein Jahr nach den Olympischen Spielen , die sie als Zuschauer erlebten, drängen die russischen Schwimmer zurück auf die große Bühne. Bei der WM in Singapur werden erstmals seit dem Beginn des Angriffskrieges in der Ukraine in großer Zahl Athletinnen und Athleten unter neutraler Flagge an den Start gehen - zwei Monate später sind sie beim Saisonhöhepunkt der Leichtathleten in Tokio weiter ausgeschlossen.