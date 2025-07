Bei der WM in Singapur liebäugelt der DSV mit einigen Medaillen. Für das Highlight im Pool dürften jedoch eine hochdekorierte US-Schwimmerin und eine 18-jährige Kanadierin sorgen.

Summer Mcintosh (links) will die zehn Jahre ältere Katie Ledecky (rechts) bei diesen Europameisterschaften in den Schatten stellen. Quelle: afp

Florian Wellbrock hat noch ein paar ruhige Tage vor sich. Am vergangenen Sonntag vollendete der gebürtige Bremer seine triumphale Vier-Siege-Tour im Freiwasser mit Gold in der Staffel, und bis zu seinem einzigen Start im Becken hat er bei der WM in Singapur noch gut eine Woche Zeit.

Auf den 2. August sind die Vorläufe über 1.500 Meter Freistil datiert. Tags darauf steigt über die 30 Bahnen Kraul dann das Finale.

Was Florian Wellbrock bei der Schwimm-WM in Singpur auch beginnt, es wird zu Gold. Diesmal in der Freiwasser-Staffel mit Celine Rieder, Isabel Gose und Oliver Klemet. 21.03.2025 | 1:30 min

Er wolle seine "Jungs treffen" und ein bisschen quatschen, blickt der 27-jährige Magdeburger tiefenentspannt auf das abschließende WM-Wochenende. Während für den Trainingskollegen Lukas Märtens der Ernst des Beckenschwimmerlebens bereits an diesem Sonntag beginnt. Über 400 Meter Freistil.

Olympiasieger Märtens zum Auftakt auf seiner Paradestrecke

Auf dieser Strecke gewann Märtens in Paris olympisches Gold, vor dreieinhalb Monaten luchste er Landsmann Paul Biedermann zudem dessen 16 Jahre alten Weltrekord über diese Distanz ab. Die Rolle des Gejagten gefällt dem 23-Jährigen, im Gespräch mit ZDFheute sagt er:

Ich bin Olympiasieger und Weltrekordhalter - im Endeffekt kann ich wirklich relativ locker an den Start gehen. „ Lukas Märtens, Schwimmer

Über 400 Meter Freistil und in den kurzen Freistilstaffeln werden bei Männern und Frauen zum Auftakt am Sonntag die ersten Medaillensätze verteilt. Und in der weiblichen Konkurrenz über die acht Bahnen Kraul springen mit der Kanadierin Summer McIntosh und US-Schwimmerin Katie Ledecky gleich zwei der Superstars der Branche ins Becken.

Florian Wellbrock hat WM-Gold über die 10 Kilometer im Freiwasser gewonnen. In Singapur schlug er den Italiener Gregorio Paltrinieri. 16.07.2025 | 1:31 min

Ledecky - McIntosh: Duell der Generationen

Es ist ein Duell der Generationen: Schon in Paris war Dreifacholympiasiegerin McIntosh (18) bei ihrem Silberlauf über 400 Meter Freistil schneller unterwegs als die zehn Jahre ältere Ledecky, seit 2012 mit insgesamt neun olympischen Goldplaketten dekoriert.

Beim weltmeisterlichen Einstieg in die Frauen-Konkurrenz wird McIntosh gerade in Abwesenheit der pausierenden Australierin Ariarne Titmus kaum zu schlagen sein: Im Juni servierte die in Toronto geborene Ausnahmeschwimmerin auf Vancouver Island über 400 Meter Freistil eine von drei globalen Bestmarken. Und die ganze Weltrekordshow zauberte sie innerhalb von fünf Tagen in den Pool.

Florian Wellbrocks dritter Streich bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Singapur: Er gewinnt die WM-Premiere des Knockout-Sprints. 19.07.2025 | 0:36 min

Isabel Gose will Olympia-Bronze bestätigen

Zum Highlight der WM dürfte daher das Duell zwischen Ledecky und McIntosh über 800 Meter Freistil werden, mit dem Finale am 2. August. Anfang Mai unterbot die US-Amerikanerin ihren eigenen, neun Jahre alten Weltrekord über diese Distanz um 67 Hundertstelsekunden. Nun droht die junge Kanadierin auch Ledeckys ultimative Hochburg zu stürmen. Getreu ihrem Motto:

Weltrekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden. „ Summer McIntosh, Schwimmerin

Bereits am 29. Juli steht in Singapur, wo auch zahlreichen russischen Schwimmerinnen und Schwimmern der Start unter neutraler Flagge erlaubt ist, der Endlauf über 1.500 Meter Freistil auf der Agenda. Hier will Isabel Gose (23) unter anderem gegen Top-Favoritin Ledecky ihre olympische Bronzeplakette vom letzten Sommer bestätigen.

Léon Marchand hofft auf ganz viel Gold

Mit Edelmetall liebäugeln können aus dem DSV-Team neben dem Magdeburger Trio Märtens, Gose und Wellbrock auch Angelina Köhler (100 Meter Schmetterling), Sven Schwarz (800 und 1.500 Meter Freistil), Oliver Klemet (400 Meter Freistil) und Anna Elendt (100 Meter Brust).

Ein scharfes Auge auf ganz viel Gold wirft im Singapore Sports Hub mal wieder Léon Marchand. Beim olympischen Heimspiel in Paris begeisterte der 23-jährige Modellathlet nicht nur das französische Publikum. Vier Mal stand Marchand bei den Wettkämpfen an der Seine ganz oben auf dem Treppchen, nun könnte der Allrounder aus dem Hexagon auch zum großen WM-Star von Singapur avancieren. Neben Freiwasserkönig Florian Wellbrock.