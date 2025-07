Märtens vor WM: Gereifter Vorzeigeschwimmer auf Dauermission

Dank Olympiasieg ohne großen Druck

"Anschließend konnte man sehen, wie schnell die Saison wieder an Fahrt aufgenommen hat", erzählt Märtens im Gespräch mit ZDFheute - und fügt etwas ungläubig hinzu: "Obwohl ich eigentlich keinen besonders großen Druck habe." Dem olympischen Gold über 400 Meter Freistil sei Dank.

Der mäßige Druck und die innere Ruhe führten am 12. April dann prompt zu einem dicken Ausrufezeichen: Bei den Swim Open in Stockholm unterbot Märtens über die 400 Meter Freistil mit einer Zeit von 3:39,96 Minuten den Weltrekord seines Landsmanns Paul Biedermann aus der Ära der Ganzkörperanzüge um elf Hundertstelsekunden.

Märtens soll DSV-Team mit WM-Medaille Schwung verleihen

"Mit so einer Zeit konnte man hier eigentlich noch nicht rechnen", kommentierte sein Heimtrainer Bernd Berkhahn damals verdutzt. Und auch der überraschte Weltrekordler musste seinen Coup in Schweden "erst mal sacken lassen". Zumal er seit jenem Wettkampf der einzige Mensch ist, der die acht Bahnen Kraul jemals unter 3:40 Minuten geschwommen ist.

Entsprechend hoch sind nun die Erwartungen, wenn Märtens am Sonntag zum Auftakt der Beckenwettbewerbe bei der WM in Singapur (täglich im ZDF-Livestream) auf den weltmeisterlichen Startblock tritt. Die Paradestrecke des 23-Jährigen steht dann auf dem Programm. Und einmal mehr soll der Goldknabe von Paris dem DSV-Team mit einer Medaille, nach Möglichkeit der goldenen, Schwung für die anstehende WM-Woche im Pool verleihen.

Weniger Fördergelder aus dem Bundes-Etat

"Das klappte in der Vergangenheit ja schon ganz gut", sagt Märtens vor WM-Start selbstbewusst - und richtet den Blick zugleich nach vorne. Schließlich müssen die deutschen Beckenschwimmer seit diesem Jahr mit weniger Fördergeldern aus dem Etat des Bundesinnenministeriums auskommen. Trotz der Medaillengewinne von Märtens und dessen Magdeburger Trainingskollegin Isabel Gose (Bronze über 1.500m Freistil) bei den Olympischen Spielen in Paris.

Märtens selbst hat von diesen Kürzungen "tatsächlich noch nicht so viel mitbekommen". Die regelmäßigen Höhentrainingslager der Magdeburger Trainingsgruppe zum Beispiel werden weiterhin voll finanziert.

Märtens sicher: Da geht noch mehr

Sportliche Großtaten wie sein Olympiasieg - der erste eines deutschen Bahnenziehers seit Michael Groß und dem für die damalige DDR startenden Uwe Daßler von 1988 - sollen die öffentlichen Zuwendungen künftig wieder kräftiger fließen lassen. Entsprechend sieht sich Märtens in seinem vergleichsweise jungen Schwimmeralter von 23 Jahren auf einer Art Dauermission.

Aus der Trainingspause zum Weltrekord

Für ihn persönlich geht es in Singapur auf jeden Fall um mehr als nur die 400 Meter Freistil am Sonntag: Lukas Märtens, der noch auf seinen ersten Weltmeistertitel wartet, startet zudem über 800 Meter Freistil, 200 Meter Rücken und in zwei Staffeln.