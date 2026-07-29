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ZDF-Mittagsmagazin

Vor Schwimm-EM: Märtens will die Siegerpose wieder zeigen

Vor Schwimm-EM in Paris:Märtens will die Siegerpose wieder zeigen

von Jan Döhling

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Schwimmer Lukas Maertens streckt die Zunge heraus.

Olympiasieger Lukas Märtens und Weltmeisterin Anna Elendt wollen bei der Schwimm-EM in Paris an alte Erfolge anknüpfen. Märtens hat gute Erinnerungen, Elendt relativiert den Druck.

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Sport

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