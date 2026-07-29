Vor Schwimm-EM in Paris : Märtens will die Siegerpose wieder zeigen

von Jan Döhling 29.07.2026 | 14:33 |

Olympiasieger Lukas Märtens und Weltmeisterin Anna Elendt wollen bei der Schwimm-EM in Paris an alte Erfolge anknüpfen. Märtens hat gute Erinnerungen, Elendt relativiert den Druck.