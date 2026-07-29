Bund von Behörden und Vereinen : Nordrhein-Westfalen: "Stadionallianzen" für mehr Sicherheit

von Markus Aust 29.07.2026 | 12:33 |

Im Bestreben nach mehr Sicherheit im Profifußball sind in Nordrhein-Westfalen die "Stadionallianzen" erweitert worden. Behörden, Polizei und Profivereine sollen noch enger zusammenarbeiten, um Gewalt und Pyrotechnik zu verhindern.