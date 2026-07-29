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ZDF-Mittagsmagazin

Für mehr Sicherheit im Fußball: NRW erweitert "Stadionallianzen"

Bund von Behörden und Vereinen:Nordrhein-Westfalen: "Stadionallianzen" für mehr Sicherheit

von Markus Aust

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Unterzeichnung der "Stadionallianzen" in Nordrhein-Westfalen.

Im Bestreben nach mehr Sicherheit im Profifußball sind in Nordrhein-Westfalen die "Stadionallianzen" erweitert worden. Behörden, Polizei und Profivereine sollen noch enger zusammenarbeiten, um Gewalt und Pyrotechnik zu verhindern.

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