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ZDF-Mittagsmagazin

Nach Flut-Katastrophe: Der Breitensport im Ahrtal ist zurück

Fünf Jahre nach Flut-Katastrophe:Der Breitensport im Ahrtal ist zurück

von Marius Reichert

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Neue Sportanlage Ahrtal

Nach der Flut hat sich der Breitensport im Ahrtal neu erfinden müssen. Nun gibt es wieder Sportanlagen, die bei der verheerenden Katastrophe vor fünf Jahren komplett zerstört waren.

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Sport

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