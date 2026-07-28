Fünf Jahre nach Flut-Katastrophe:Der Breitensport im Ahrtal ist zurück
von Marius Reichert
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Nach der Flut hat sich der Breitensport im Ahrtal neu erfinden müssen. Nun gibt es wieder Sportanlagen, die bei der verheerenden Katastrophe vor fünf Jahren komplett zerstört waren.
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