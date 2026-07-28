Fünf Jahre nach Flut-Katastrophe : Der Breitensport im Ahrtal ist zurück

von Marius Reichert 28.07.2026 | 14:30 |

Nach der Flut hat sich der Breitensport im Ahrtal neu erfinden müssen. Nun gibt es wieder Sportanlagen, die bei der verheerenden Katastrophe vor fünf Jahren komplett zerstört waren.