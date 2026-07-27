Marc Kosicke ist der Berater von Jürgen Klopp und erhält beim DFB "jeden Zugang". Wer ist der Mann, dem der neue Bundestrainer blind vertraut?

Bekommt beim DFB "jeden Zugang zum Verband": Klopp-Vertrauter Marc Kosicke. Quelle: dpa

Es ist erst wenige Wochen her, da konnte sich Marc Kosicke ziemlich unbehelligt im German House of Soccer in New York aufhalten. Riesiges Gedränge herrschte bei der Eröffnung am 12. Juni zu Beginn der Fußball-WM überall dort, wo Rudi Völler auftauchte.

Kosicke, der Berater von Jürgen Klopp, konnte sich fast unerkannt durch die vielen Deutschland-Fans bewegen. Ein weiteres WM-Desaster der deutschen Nationalmannschaft hat nun vieles verändert.

Bei Klopp-Präsentation in der ersten Reihe

Als Klopp am vergangenen Freitag auf dem DFB-Campus als neuer Bundestrainer vorgestellt wurde, saß Kosicke gleich neben Sportdirektor Völler und DFB-Generalsekretär Holger Blask in der ersten Reihe. Eine Anordnung mit Symbolcharakter.

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Der Wunschkandidat Klopp war laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf "nur im Paket" zu haben. Nun bilden Klopp und Kosicke so etwas wie das neue Machtzentrum des Verbandes, um mit der Nationalmannschaft der Männer das Aushängeschild wieder zum Strahlen zu bringen.

Kosicke steigt aus eigener Beratungsagentur aus

Der Mann mit der markanten Glatze erhält als "externer Berater" (Neuendorf) weitreichende Befugnisse. Um Interessenskonflikten vorzubeugen, wird Kosicke bereits am 14. August – einen Tag vor Klopps Vertragsbeginn – aus seiner Agentur "Projectfive" aussteigen.

Die Firma des gebürtigen Bremers vertritt mehr als 30 Trainer, dazu 18 Fußballprofis sowie weitere Sportler vom Handballstar Juri Knorr bis zum Zehnkämpfer Niklas Kaul.

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Chefstratege des neuen Bundestrainers

Beim DFB soll sich Kosicke "als Co-Trainer um Strategie, Entwicklung und Innovation" kümmern. Er wird also ganz offiziell der Chefstratege des Vordenkers auf der Trainerbank. Vielleicht müssen Strukturen beim DFB doch bereits reformiert werden, bevor Per Mertesacker am 1. Januar 2027 als neuer Geschäftsführer Sport loslegt.

In der DFB-Mitteilung zu Klopp tauchte Kosicke allerdings nicht auf. Neuendorf erklärte erst auf Nachfrage, dass der Klopp-Intimus "jeden Zugang im Verband" erhalten werde - bis hinauf in sein Büro. Wenn der Trainer jeden Stein im sportlichen Bereich umdrehen will, dürfte sein Manager die organisatorischen Abläufe durchleuchten.

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Klopp und Kosicke schon lange ein Team

Klopp und Kosicke kennen sich seit mehr als 20 Jahren. Das Phänomen Klopp beschrieb der 55 Jahre alte PR-Stratege einmal so: "Seine Eloquenz und den Humor kann man nicht lernen. Er polarisiert. Kaum jemand hat keine Meinung zu ihm. Entweder man mag ihn oder kann sein Gesicht nicht mehr sehen."

Kosicke gilt als gewissenhaft, verlässlich und fleißig, ist überdies bestens vernetzt - und drängt nicht ins Rampenlicht. Die Zusammenarbeit mit Klopp funktioniere auch deshalb so gut, weil jeder den anderen in seiner Kompetenz schätze, wie Kosicke einmal sagte.

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Erfinder des "Mia san mia" des FC Bayern

Dazu kommt bei Kosicke eine gewisse Kreativität, die sogar dem FC Bayern schon einmal half. Obwohl Kosickes Herz als Kind für den SV Werder schlug, entwarf er für die Münchner vor einigen Jahren den berühmten "Mia-san-mia"-Slogan. Eigentlich hätte er sich die Lizenzrechte sichern sollen, witzelte Kosicke im Rückblick.

Die Verbindung zu Klopp rührt derweil noch aus dessen Zeit beim FSV Mainz. Der Zeitung "HNA“ erzählte er mal: "Ich habe ihm gesagt: 'Jürgen, ich werde so ein schmieriger Berater'. Er hat dann gesagt: 'Hey, so einen kann ich gut gebrauchen.' So ging es los."

Nach drei WM-Pleiten: DFB hat keine Zeit zu verlieren

Kosicke denkt seit längerem über den Fußball hinaus. Der Rundumblick soll nun auch dem DFB helfen. Denn nach drei WM-Debakeln, die im Grunde immer ähnlichen Mustern mit fatalen Fehleinschätzungen folgten, ist keine Zeit mehr zu verlieren.

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