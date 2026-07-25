Für Jürgen Klopp beginnt eine intensive Sichtungsphase. Der neue Bundestrainer weiß, dass er wenig Zeit auf dem Trainingsplatz verbringen wird.

Jürgen Klopp folgt nach einer enttäuschenden Weltmeisterschaft auf Julian Nagelsmann. Mit seinem neuen Trainerstab möchte Klopp den DFB wieder zurück zum Erfolg bringen. 24.07.2026 | 2:47 min

Es hat natürlich etwas Gutes, dass zwischen dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Foxborough gegen Paraguay und der Vorstellung von Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer auf dem DFB-Campus in Frankfurt nur 26 Tage vergangen sind. Bis zum Bundesliga-Eröffnungsspiel des FC Bayern gegen den VfB Stuttgart am 28. August liegen nun weitere 35 Tage.

Fünf Wochen, in denen der Hoffnungsträger des deutschen Fußballs tiefer in die Materie eintaucht. Viele Spiele werde er schauen, hat der 59-Jährige bei seiner Vorstellung angekündigt. Vorrangig natürlich welche, in denen die 57 Namen auf einer Liste kicken, von denen er einige nur von YouTube-Videos kenne. Darauf schaue allerdings sogar der Zweitliga-Kicker Klopp gut aus, witzelte der Trainer Klopp.

Gemeinsam mit Liga-Boss Watzke beim Supercup

Wenn mit dem Nations-League-Auftakt gegen die Niederlande am 24. September eine neue Ära beginnt, wird der Trainer größer strahlen als die Mannschaft. Das war auch der Miene von Hans-Joachim Watzke zu entnehmen, der als DFB-Vizepräsident bei der Verpflichtung des Wunschkandidaten federführend war.

DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke spricht im Interview mit Lili Engels über den prädestinierten Bundestrainer Jürgen Klopp. 07.07.2026 | 1:32 min

Er habe aus sieben gemeinsamen Jahren bei Borussia Dortmund immer im Hinterkopf gehabt, "einmal noch mit ihm zusammenzuarbeiten", denn: "Jürgen hat die Fähigkeit, alle zusammenzuführen." Der BVB-Präsident plauderte aus, dass Kumpel "Kloppo" schon am 22. August beim Franz-Beckenbauer-Supercup Dortmund gegen Bayern neben ihm sitzen werde.

Klopp vermeidet bislang öffentliche Personalfragen

Und verstärkt wird Fußball-Deutschland auch darüber diskutieren, wer überhaupt die Achse bilden soll, um Klopp-Fußball zu spielen. Das geht bereits beim Torhüter los: Soll Jonas Urbig die Nummer eins werden, obwohl er sich beim FC Bayern mit Manuel Neuer im günstigsten Fall die Pflichtspiele teilt?

Oder ist Oliver Baumann auch für Klopp eine verlässliche Lösung, ehe Vorgänger Julian Nagelsmann dem Irrglauben erlag, mit Neuer sei das Nationalteam besser. Spielt Joshua Kimmich weiterhin rechts hinten? Fragen, die ganz bewusst offen sind.

Beim FC Bayern muss sich niemand sorgen

Es wird eine längere Sichtungsphase geben, die Klopp zwingend benötigt:

Ich bin froh, dass das erste Spiel noch nicht morgen ist. Da wäre ich überfordert. „ Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp

Knapp neun Jahre beim FC Liverpool, rund eineinhalb als Head of Global Soccer im Red-Bull-Kosmos haben zwangsläufig dazu geführt, dass die Bundesliga bei ihm bestenfalls nebenbei lief.

Der neue Bundestrainer soll nicht weniger als den deutschen Fußball retten. Mit Jürgen Klopp bestehe aber Hoffnung, findet Sven Voss. Auch, dass die Bindung zu den Fans wieder enger werde. 24.07.2026 | 4:00 min

Und er weiß auch, dass ihn nicht immer nur Liebesbekundungen vom FC Bayern erreichten, aber eines stellte er auch klar: "Die Bayern müssen sich keine Gedanken machen, dass ich, weil Aki Watzke und Sven Bender jetzt hier sind, wir nur noch Dortmund-Spieler einladen. Oder nur Leipziger."

Viel Trainingszeit wird nicht sein: "Die haben alle ein Telefon"

Eher sorgt ihn die enge Taktung der vier Länderspiele in der neu gestalteten Herbst-Abstellungsperiode im Donnerstag-Sonntag-Rhythmus gegen die Niederlande, Griechenland, Serbien und Griechenland. Man werde sicher "nicht elf Mann durchpeitschen, die alle vier Spiele spielen". Und: Viel mehr Trainingszeit als 50, 60 Minuten auf dem Platz bleibe nicht, "alles andere findet im Gespräch statt".

Klopp sagt: "Wir müssen den Spagat schaffen zwischen Entwicklung und Performen." Getreu dem Motto: "Deutschland sucht den Fußballstar." Die Vorarbeit werde mehr Theorie als Praxis beinhalten, deutete der Bundestrainer an: "Ich kann den Kontakt mit der Mannschaft auch haben, obwohl wir nicht täglich trainieren. Die haben alle ein Telefon."