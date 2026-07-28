Mit umworbenem Olise : Der FC Bayern startet in die Vorbereitung

von Jan Döhling 28.07.2026 | 14:31 |

Der FC Bayern München ist in die Saisonvorbereitung eingestiegen. In voller Kaderstärke ist der deutsche Rekordmeister ins Trainingslager entschwunden - auch mit dem umworbenen Michael Olise.