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Mit umworbenem Olise: Der FC Bayern startet in die Vorbereitung

Mit umworbenem Olise:Der FC Bayern startet in die Vorbereitung

von Jan Döhling

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Beginn Trainingslager FC Bayern München

Der FC Bayern München ist in die Saisonvorbereitung eingestiegen. In voller Kaderstärke ist der deutsche Rekordmeister ins Trainingslager entschwunden - auch mit dem umworbenen Michael Olise.

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Sport

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