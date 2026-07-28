Mit umworbenem Olise:Der FC Bayern startet in die Vorbereitung
von Jan Döhling
|
Der FC Bayern München ist in die Saisonvorbereitung eingestiegen. In voller Kaderstärke ist der deutsche Rekordmeister ins Trainingslager entschwunden - auch mit dem umworbenen Michael Olise.
Thema
Mehr News aus dem Sport
Interview
Zum Todestag Laura Dahlmeiers :Messner: Ein Steinschlag ist "russisches Roulette"
mit Video3:26
FAQ
Nach Wirbel um Sprinter Owen Ansah :Wie unangekündigte Dopingtests für Sportler ablaufen
mit Video3:37