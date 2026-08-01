Sprinterin Lorena Wiebes hat den Auftakt der Tour de France der Frauen gewonnen und sich das Gelbe Trikot gesichert. Antonia Niedermaier landete als beste Deutsche auf Rang 17.

Lorena Wiebes gewinnt die erste (von neun) Etappen der Tour de France Femmes. Quelle: AFP

Die niederländische Sprinterin Lorena Wiebes hat die erste Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und sich damit das Gelbe Trikot gesichert. Die 27-jährige Radsportlerin des Teams SD Worx - Protime setzte sich nach 138 km in Lausanne/Schweiz vor Kim Le Court (AG Insurance - Soudal) und Europameisterin Demi Vollering (FDJ - SUEZ) durch.

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Sprinterin Wiebes bleibt am Schlussanstieg dran

In der Stadt am Genfersee, in der die Frankreich-Rundfahrt der Frauen am Nachmittag auch gestartet war, behielt Wiebes am Schlussanstieg Côte Saint-François den Anschluss und gewann den Sprint einer zehnköpfigen Gruppe um eine Radlänge. Wiebes hatte in der vergangenen Woche bereits bei der Polen-Rundfahrt ihre Topform unter Beweis gestellt und alle drei Etappen gewonnen.

Kurz vor dem Anstieg wurde eine vierköpfige Ausreißergruppe, die zeitweise mehr als sechs Minuten Vorsprung auf das Peloton hatte, sechs Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Antonia Niedermaier (Rosenheim) vom deutschen Team Canyon-SRAM kam mit acht Sekunden Rückstand als beste Deutsche auf Rang 17 ins Ziel.

Tour-Favoritinnen eng beisammen

Unter den Favoritinnen um die französische Vorjahressiegerin Pauline Ferrand-Prévot, Vollering (Tour-Sieg 2023) und die Polin Kasia Niewiadoma-Phinney (Tour-Sieg 2024) gab es keine großen zeitlichen Abstände.

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Die zweite Etappe führt am Sonntag über 149 Kilometer von Aigle nach Genf und dürfte ebenfalls ein Fall für die Sprinterinnen werden. Das Ziel liegt am Genfersee, unmittelbar vor dem berühmten Springbrunnen Jet d'eau. Die Tour endet am 9. August in Nizza.

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