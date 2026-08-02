Oliver Zeidler überragt, der Deutschland-Achter macht Hoffnung: Nach insgesamt zwölf EM-Medaillen blicken die deutschen Ruderer zuversichtlich auf die WM Ende August in Amsterdam.

Oliver Zeidler feierte im Einer seinen vierten EM-Titel. Quelle: AP

Nach insgesamt zwölf Medaillen bei der Ruder-EM in Italien hat der Deutsche Ruderverband (DRV) eine positive Bilanz gezogen und den Blick direkt nach vorne auf die anstehende Weltmeisterschaft in den Niederlanden gerichtet.

Jetzt geht es mit breiter Brust nach Amsterdam. „ Einer-Europameister Oliver Zeidler.

DRV in der Medaillenwertung auf Rang zwei

In der niederländischen Hauptstadt finden vom 24. bis 30. August die Weltmeisterschaften statt. "Wir sind Zweiter in der Medaillenwertung. Das war sicherlich ein großer Schritt nach vorne", resümierte Cheftrainer Marcus Schwarzrock.

Für ordentlich Rückenwind sorgte neben dem auf dem Lago di Varese unangefochtenen Oliver Zeidler im Einer nicht zuletzt der Deutschland-Achter. Das einstige Paradeboot des DRV lieferte sich nach zuletzt zwei enttäuschenden vierten Plätzen bei den Weltcups ein enges Rennen mit Rumänien und gewann Silber vor Gastgeber Italien.

Zwei Medaillen in den olympischen Bootsklassen für den deutschen Ruderverband: Oliver Zeidler holt sich bei der EM zum vierten Mal den Titel. Für den Achter reicht es für Silber. 02.08.2026 | 0:59 min

Einige Top-Nationen bei EM nicht am Start

"Wir können auf dem Ergebnis aufbauen und freuen uns über den Erfolg", sagte der neu auf die Schlagposition gerückte Frederik Breuer. Zugleich ordnete Breuer ein, dass mit Großbritannien und den Niederlanden zwei europäische Top-Nationen wegen der Vorbereitung auf die WM auf einen Start verzichtet hatten.

Trotz der insgesamt erfolgreichen Bilanz offenbarte die EM drei Wochen vor Beginn der WM auch noch einige Defizite. So blieben beispielsweise der Frauen-Zweier, der Frauen-Doppelzweier und auch der Frauen-Achter hinter den Erwartungen zurück.

Am ersten Finaltag der Ruder-EM hat der deutsche Männer-Doppelvierer erstmals seit 13 Jahren wieder Gold gewonnen. Daneben gab es noch zahlreiche weitere Medaillen. 01.08.2026 | 0:43 min

"Es klappt noch nicht alles, aber wir sind auf einem guten Weg. Es wird immer wieder kleine Rückschritte geben, aber die Gesamtstimmung ist gut und die Gesamtrichtung stimmt", sagte Cheftrainer Schwarzrock.

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Quelle: dpa