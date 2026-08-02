Volleyball: Polens Männer verteidigen Nations-League-Titel

Der Sieg in der Volleyball-Nations-League der Männer geht auch 2026 an Polen. Im Finale setzen sich die Vorjahressieger knapp gegen die USA durch.

Polens Männer sind auch 2026 der Gewinner der Volleyball-Nations-League (Archivbild). Quelle: Imago

Die polnische Männer-Nationalmannschaft hat im Volleyball erneut die Nations League gewonnen. In einem hochklassigen Finale in Ningbo/China setzten sich die die Europameister mit 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) gegen die USA und krönten sich mit dem dritten Triumph nach 2023 und 2025 zum Rekordsieger des Turniers.

Wieder nur Platz zwei für die USA

Damit ging die Neuauflage des Duells aus der Vorrunde (3:0) deutlich knapper, aber trotzdem erneut zugunsten der Polen aus. Die Weltranglistenersten haben seit 2019 immer eine Medaille in der Nations League geholt. Die USA muss nach drei zweiten Plätzen (2019, 2022 und 2023) erneut mit Silber Vorlieb nehmen.

Das Finale 2026 in Ningbo (China) zwischen Polen und den USA im Re-Live. 02.08.2026 | 154:58 min

Das Spiel um Platz drei hatte zuvor die Auswahl von Slowenien gegen Japan mit 3:1-Sätzen (25:21, 26:28, 25:22, 25:22) für sich entschieden.

DVV-Männer nicht in der K.o.-Phase

Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) hatte in der Vorrunde Platz zwölf belegt und damit, wie schon in den Jahren zuvor, die K.o.-Phase verpasst.

Das Saisonhighlight der Volleyballer, die Europameisterschaft in Bulgarien, Finnland, Italien und Rumänien (ab 9. September) steht noch bevor. In der Gruppenphase trifft das Team von Bundestrainer Massimo Botti auf Lettland, Olympiasieger Frankreich, die Türkei, die Schweiz sowie Gastgeber Rumänien.

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Quelle: ZDF, SID