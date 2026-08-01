Bei der Schwimm-EM in Paris hat der nervenstarke Wasserspringer Moritz Wesemann die Goldmedaille vom Einmeter-Brett gewonnen. Vom Turm holten Pauline Pfeif und Elena Wassen Silber.

Mit dem letzten Sprung ins Glück: Wasserspringer Moritz Wesemann bei der Schwimm-EM in Paris. Quelle: Imago

Wasserspringer Moritz Wesemann hat bei der Schwimm-EM seinen Titel vom 1-m-Brett erfolgreich verteidigt und für die erste deutsche Goldmedaille in Paris gesorgt. Der 24-Jährige aus Halle krönte sich am Samstagabend mit 431,45 Punkten erneut zum Europameister. Mit seinem letzten Sprung setzte er sich an die Spitze des Klassements.

Eigentlich wollten die Wasserspringer dem deutschen EM-Team in Paris einen glänzenden Start bescheren. Doch es kommt ganz anders. 31.07.2026 | 0:31 min

Erste Medaille durch Turm-Duo Pfeif/Wassen

Kurz zuvor hatten die Turmspringerinnen Pauline Pfeif und Elena Wassen dem DSV-Team mit Silber das erste Edelmetall bei den diesjährigen Titelkämpfen beschert. Nur Maisie Bond und Lois Toulson aus Großbritannien (300,06 Punkte) waren im Centre Aquatique Olympique besser als die beiden Deutschen (298,20). Bronze ging an Xenia Bailo und Sofijia Wystawkina aus der Ukraine (286,20).

Pauline Pfeif und Elena Wassen holten mit Silber vom Turm die erste deutsche Medaille in Paris. Quelle: AFP

"Ein ganz kleines bisschen" ärgere sie sich über die knapp zwei Punkte, die am Ende zum Titel fehlten, erklärte Vizeeuropameisterin Pfeif, aber "es ist einfach so herrlich - Silber. Wir freuen uns so sehr und sind einfach nur glücklich."

Wesemann triumphiert vor zwei Briten

Wesemann hatte sich im vergangenen Jahr bei der Einzel-EM der Wasserspringer im türkischen Belek den Titel gesichert. In Paris wiederholte er seinen Triumph und ließ die Briten Jack Laugher (418,25 Punkte) und Jordan Houlden (410,30) hinter sich.

Vor der Schwimm-EM überraschte Wasserspringen-Bundestrainer Christoph Bohm mit der Ansage, in jedem Wettbewerb eine Medaille holen zu wollen. Im ZDF-Mittagsmagazin begründet er seinen Optimismus. 31.07.2026 | 1:47 min

Der Start in die europäischen Titelkämpfe war für Wesemann nicht nach Plan verlaufen. Aufgrund einiger Patzer hatten sich Wesemann, Pfeif, Lena Hentschel und Jaden Eikermann am Freitag im Mixed-Team-Wettbewerb mit Platz sieben zufriedengeben müssen. Eine weitere Medaillenchance hat Wesemann noch am Mittwoch im Einzel vom 3-m-Brett.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: SID