Die Wasserspringer Lou Massenberg und Jonathan Schauer haben bei der Schwimm-EM in Paris für die zweite deutsche Goldmedaille gesorgt. Das Duo holte Gold vom 3-Meter-Brett.

Lou Massenberg und Jonathan Schauer zeigten sich in Paris in Höchstform. Quelle: AFP

Lou Massenberg und Jonathan Schauer haben Deutschlands Wasserspringern die zweite Goldmedaille beschert. Das Duo aus Halle sicherte sich im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett am Montagabend mit 423,84 Punkten den Titel.

Am Samstag hatte sich Moritz Wesemann vom 1-Meter-Brett bereits zum Europameister gekrönt.

Pauline Pfeif und Elena Wassen haben EM-Silber vom Turm geholt. Anschließend verteidigte Moritz Wesemann seinen Titel vom 1-Meter-Brett. 02.08.2026 | 0:53 min

Im Training sei es in der französischen Hauptstadt zuvor nicht so gut gelaufen, berichtete Massenberg: "Aber im Einspringen habe ich schon gemerkt, dass es heute anders ist, das Gefühl für die Sprünge kam etwas mehr zurück. Dann hat es im Wettkampf jedes Mal unten gepasst."

Dass es für Gold gereicht hat, ist unbeschreiblich. „ Jonathan Schauer

Auch im Jahr zuvor war der Titel dank Wesemann und Timo Barthel nach Deutschland gegangen. Nun taten es ihnen Massenberg und Schauer gleich und ließen dabei die unter neutraler Flagge startenden Russen Jewgeni Kusnezow und Nikita Schleicher (408,99 Punkte) und Stefano Belotti und Matteo Santoro aus Italien (386,07) hinter sich.

03.08.2026 | 1:52 min

Vierte Medaille für die deutschen Wasserspringer

Während es für den 21 Jahre alten Schauer das erste EM-Edelmetall war, schraubte Massenberg seine Bilanz auf insgesamt elf EM-Medaillen hoch. In den vergangenen Jahren sicherte sich der 25-Jährige unter anderem den europäischen Titel im Team (2019) und im Mixed-Synchronwettbewerb an der Seite von Tina Punzel (2018, 2022), die ihre Karriere mittlerweile beendet hat.

Für die deutschen Wasserspringer stehen damit bislang vier Medaillen bei den europäischen Titelkämpfen zu Buche. Neben Wesemann hatte zuvor auch Vizeweltmeisterin Pauline Pfeif mit Elena Wassen Silber vom Turm geholt. Am Sonntag waren Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez zu Bronze im Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett gesprungen.

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Quelle: dpa, sid