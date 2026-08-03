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Sport

Tour de France: Sieg und Gelb für Haugset, Niedermaier stark

Tour de France Femmes:Sieg und Gelb für Haugset, Niedermaier stark

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Sigrid Ytterhus Haugset

Die Norwegerin Sigrid Haugset hat als Solistin die 3. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und das Gelbe Trikot übernommen. Antonia Niedermaier hält mit den Favoritinnen mit.

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Quelle: Reuters

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Das ZDF berichtete zu diesem Thema im gemeinsamen Mittagsmagazin von ARD und ZDF am 03. August 2026 ab 5:30 Uhr.

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