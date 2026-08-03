Tour de France Femmes:Sieg und Gelb für Haugset, Niedermaier stark

Degradierung vor WM :Baumann zu Telefonat mit Nagelsmann: "Tat ihm schon leid"
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Die Norwegerin Sigrid Haugset hat als Solistin die 3. Etappe der Tour de France Femmes gewonnen und das Gelbe Trikot übernommen. Antonia Niedermaier hält mit den Favoritinnen mit.
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