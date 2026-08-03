Rechtliche Schritte: UEFA erhöht Druck auf Infantino

Nach dem Scheitern des Investorendeals droht die UEFA Infantino mit rechtlichen Schritten. Sämtliches Material im Zusammenhang mit dem Deal dürfe nicht vernichtet werden.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferi (l.) erhöht den Druck auf FIFA-Präsident Gianni Infantino. Quelle: Imago

Die Europäische Fußball-Union UEFA droht FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dem krachenden Scheitern seines WM-Investorendeals mit rechtlichen Schritten im Zusammenhang mit dem Deal. Zudem fordert der europäische Dachverband den Weltverbandspräsidenten auf, sämtliches Material im Zusammenhang mit dem zurückgezogenen Investorenvorhaben nicht zu vernichten.

UEFA-Schreiben auch an Investor Kushner

Gegenüber dem SID und der DPA bestätigte die UEFA am Montag, dass "ein Schreiben zur Sicherstellung von Unterlagen" an Infantino verschickt worden sei. Zunächst hatten die britischen Medien Telegraph und BBC darüber berichtet. Entsprechende Schreiben gingen demnach unter anderem auch an Technologieinvestor Joshua Kushner, der eine Schlüsselrolle bei dem Projekt hätte einnehmen sollen. Kushner ist der Bruder von Jared Kushner, der der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump ist.

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UEFA warnt vor Vernichtung von Unterlagen

Man erwäge "aktive rechtliche Schritte, Schiedsverfahren und/oder Beschwerden bei Aufsichtsbehörden" in Zusammenhang mit den von der FIFA ausgearbeiteten Plänen", heißt es laut BBC in dem UEFA-Schreiben. Zudem warnte die UEFA die Verantwortlichen im Weltverband vor dem Vernichten von Unterlagen in Zusammenhang mit dem Deal.

Die Europäische Fußball-Union erwarte "sofortige Maßnahmen zur Identifizierung, Lokalisierung und Sicherung" entsprechender Dokumente und "elektronisch gespeicherter Informationen, die sich in Ihrem oder dem Besitz, der Verwahrung oder der Kontrolle der FIFA befinden."

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Infantino-Plan: WM-Anteile an private Investoren verkaufen

Infantino hatte nach massiver Kritik auch von Seiten der UEFA seine Investorenpläne aufgegeben. Geplant war die Gründung der Tochtergesellschaft FIFA Forward Enterprise (FFE), die alle kommerziellen Aktivitäten und Turnierorganisationen der Fußball-WM bündeln sollte. Damit hätten auch Anteile an der WM an Investoren verkauft werden können.

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Quelle: SID, dpa