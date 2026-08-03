Freiwasser-EM: Chancen für Wellbrock und Klemet, DSV-Frauen krank

Mit den 10-Kilometer-Rennen startet am Dienstag die Freiwasserabteilung in die EM. Das weibliche DSV-Duo muss wegen Krankheit passen.

Florian Wellbrock absolviert bei dieser EM genau wie sein Vereinskollege Oliver Klemet laut DSV-Plan alle vier für sie möglichen Freiluftrennen. Quelle: dpa

Die Seine und Paris - für die deutschen Freiwasserschwimmerinnen und Freiwasserschwimmer war das bei Olympia vor zwei Jahren keine Liebesbeziehung. Drei Viertel des Personals aus dem deutschen Quartett trug bei den Rennen damals gesundheitliche Probleme davon. Zwei aus dem Team mussten ambulant behandelt werden.

Bei Olympia war die schlechte Wasserqualität der Seine ein großes Thema. Bei der EM sieht Bundestrainer Berkhahn "deutlich bessere Bedingungen". 03.08.2026 | 5:03 min

Freiwasser: Deutsche Frauen fehlen krankheitsbedingt

Nun wird wieder um Medaillen durch die Seine gekrault, und wieder gab es unerfreuliche Nachrichten aus der medizinischen Abteilung des DSV. Von Übelkeit, Erbrechen und Durchfall wie im August 2024 war diesmal aber nicht die Rede. Sondern lediglich von Erkrankungen der Schwimmerinnen Lea Boy und Leonie Märtens.

Die zweite Entscheidung bei den Wettkämpfen im Freiwasser am Dienstagnachmittag geht daher ohne deutsche Beteiligung über die Bühne.

Wir haben nicht die Leistungsbreite, dass wir jemand für das 10-Kilometer-Rennen nachnominieren können. „ Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn

Schwimm-EM in Paris live im Zweiten Das ZDF überträgt die Wettkämpfe der Schwimm-EM am 11., 13. und 15. August live im TV-Programm.



Alle Freiwasser-Wettbewerbe werden im Livestream gezeigt. Diese finden Sie im Streaming-Portal des ZDF.

Seine in Paris: Gute Bedingungen für Wellbrock und Co.

In den Augen von Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn dürfte die Wasserqualität der Seine diesmal allerdings kein Ärgernis sein. Im Gegenteil: Berkhahn spricht von deutlich besseren Bedingungen als bei Olympia. Es gebe kaum Strömung, das Wasser sei warm und seine Qualität gut. Oder wie es der 55-jährige Coach ausdrückt: "Es ist fast idyllisch."

Denn anders als bei Olympia kraulen die Athletinnen und Athleten nun nicht mehr an der Pont Alexandre III durch die Pariser Wasserstraße. Sondern eine Dreiviertelstunde zu Fuß weiter flussabwärts an der Île aux Cygnes. In Sichtweite zum Eiffelturm.

03.08.2026 | 0:48 min

EM-Zeitplan: Wellbrock und Klemet mit dichtem Programm

Der zehnmalige Weltmeister Florian Wellbrock (28) und sein vier Jahre jüngerer Vereinskollege Oliver Klemet absolvieren bei diesen Titelkämpfen laut DSV-Plan alle vier für sie möglichen Freiluftrennen. Klemet startet in der zweiten EM-Woche zudem noch im Becken.

Solche Extraschichten kommen für Wellbrock, im Pool 2019 immerhin Weltmeister über 1.500 Meter Freistil und Inhaber von drei weiteren WM-Medaillen, momentan nicht in Frage. Nicht in diesem Jahr, in dem der gebürtige Bremer bereits drei Mal krankheitsbedingt aus dem Trainingsrhythmus geworfen wurde.

Bei der EM in Paris sichern sich Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez einen Podestplatz. Das Duo gewinnt Bronze im Mixed-Synchronspringen vom 3‑Meter-Brett. 03.08.2026 | 1:11 min

Knockout Sprints bei der EM: Deutsche Chancen auf Medaillen

Bei den Übungseinheiten in Magdeburg schwamm er deshalb teilweise hinterher. "Das war schon ungewohnt für mich", gesteht Wellbrock. Während der überaus ehrgeizige Klemet bei jedem Start im Freiwasser an eine Medaillenchance glaubt, hofft der Olympiasieger von Tokio über die zehn Kilometer nun eingeschränkt optimistisch auf einen Platz unter den Top Ten.

Danach will Wellbrock schauen, wozu sein Körper noch in der Lage ist. Was die Sauberkeit der Seine angeht, ist er in diesem August aber schon mal zuversichtlich.

Dasselbe gilt für den zuständigen Bundestrainer - wenn er an die beiden Knockout-Sprints am Freitag denkt. "Da haben wir mehrere heiße Eisen im Feuer", weiß Bernd Berkhahn schließlich. "Und darauf bin ich schon sehr gespannt."

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