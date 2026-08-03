Tour de France: Haugset schnappt sich das Gelbe Trikot

Sigrid Haugset hat nach einem Ausreißversuch die dritte Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Mit dem Sieg übernahm die Norwegerin auch das Gelbe Trikot von Lorena Wiebes.

Die Solofahrt der Norwegerin Sigrid Ytterhus Haugset wird mit dem Etappensieg und dem Gelben Trikot belohnt. Quelle: AFP

Ausreißerinnen-Coup bei der Frankreich-Rundfahrt: Die Norwegerin Sigrid Haugset hat eine lange Solo-Fahrt auf der dritten Etappe der Tour de France Femmes mit dem Sieg gekrönt. Die 27-Jährige setzte sich in einem spannenden Finale vor der Belgierin Lotte Kopecky durch, die die Norwegerin einen großen Teil der Etappe verfolgt hatte.

Haugset übernahm damit auch das Gelbe Trikot von der Niederländerin Lorena Wiebes, die die ersten beiden Etappen gewonnen hatte.

Ich war so kaputt am Ende, ich weiß, mein Freund wird sauer auf mich sein, dass ich nicht gejubelt habe, aber ich konnte meine Arme einfach nicht mehr hochheben. „ Sigrid Haugset

Sprinterin Wiebes hat Probleme in den Bergen

Als Sprintspezialistin hatte Wiebes auf der bergigen Etappe Probleme und kam wie erwartet mit einem größeren Rückstand ins Ziel. Haugset hatte sich nach rund 70 der 156,5 Kilometer von Genf nach Poligny aus einer Fluchtgruppe gelöst.

Kopecky setzte sich etwas später mit einer Attacke vom Hauptfeld ab und nahm die Verfolgung auf. Sie kam immer näher an Haugset heran, erst auf den letzten Kilometern fuhr die Norwegerin entscheidend davon.

Die Niederländerin Lorena Wiebes gewann nach dem Auftakt auch die zweite Etappe der Tour de France der Frauen. Beste Deutsche war Linda Riedmann als Zehnte. 03.08.2026 | 1:21 min

Niedermaier zeigt starke Leistung

Eine starke Leistung zeigte die deutsche Zeitfahrmeisterin Antonia Niedermaier, die vorübergehend in einer Gruppe um die Tourfavoritinnen Demi Vollering (Niederlande) war und mit dem Hauptfeld ins Ziel kam.

Am Dienstag geht es mit einem 21 Kilometer langen Einzelzeitfahren von Gevrey-Chambertin nach Dijon weiter, wo sich Niedermaier eine gute Platzierung ausrechnen darf. Die fünfte Auflage der Rundfahrt endet nach insgesamt neun Etappen am Sonntag in Nizza.

Beim Giro d'Italia war sie Gesamtzweite, bei der Tour de France Femmes ist Antonia Niedermaier als Helferin eingeplant. Dennoch fährt die Rosenheimerin voller Vorfreude zu ihrer ersten Tour. 30.07.2026 | 2:21 min

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Quelle: dpa