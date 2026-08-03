Tour de France: Haugset schnappt sich das Gelbe Trikot

Tour de France Femmes:Ausreißerin Haugset schnappt sich das Gelbe Trikot
Sigrid Haugset hat nach einem Ausreißversuch die dritte Etappe der Tour de France Femmes gewonnen. Mit dem Sieg übernahm die Norwegerin auch das Gelbe Trikot von Lorena Wiebes.
Ausreißerinnen-Coup bei der Frankreich-Rundfahrt: Die Norwegerin Sigrid Haugset hat eine lange Solo-Fahrt auf der dritten Etappe der Tour de France Femmes mit dem Sieg gekrönt. Die 27-Jährige setzte sich in einem spannenden Finale vor der Belgierin Lotte Kopecky durch, die die Norwegerin einen großen Teil der Etappe verfolgt hatte.
Haugset übernahm damit auch das Gelbe Trikot von der Niederländerin Lorena Wiebes, die die ersten beiden Etappen gewonnen hatte.
Sprinterin Wiebes hat Probleme in den Bergen
Als Sprintspezialistin hatte Wiebes auf der bergigen Etappe Probleme und kam wie erwartet mit einem größeren Rückstand ins Ziel. Haugset hatte sich nach rund 70 der 156,5 Kilometer von Genf nach Poligny aus einer Fluchtgruppe gelöst.
Kopecky setzte sich etwas später mit einer Attacke vom Hauptfeld ab und nahm die Verfolgung auf. Sie kam immer näher an Haugset heran, erst auf den letzten Kilometern fuhr die Norwegerin entscheidend davon.
Niedermaier zeigt starke Leistung
Eine starke Leistung zeigte die deutsche Zeitfahrmeisterin Antonia Niedermaier, die vorübergehend in einer Gruppe um die Tourfavoritinnen Demi Vollering (Niederlande) war und mit dem Hauptfeld ins Ziel kam.
Am Dienstag geht es mit einem 21 Kilometer langen Einzelzeitfahren von Gevrey-Chambertin nach Dijon weiter, wo sich Niedermaier eine gute Platzierung ausrechnen darf. Die fünfte Auflage der Rundfahrt endet nach insgesamt neun Etappen am Sonntag in Nizza.
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