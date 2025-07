Radsport: Die wundersame Karriere der Pauline Ferrand-Prévot

Nach Mountainbike-Gold will sie bei der Tour aufs Podest: Pauline Ferrand-Prévot.

Die Geschichte der Pauline Ferrand-Prévot ist eine, die von einer großen Begabung handelt: Sie beherrscht verschiedene Rad-Disziplinen so sehr, dass sie überall zur Weltspitze gehört.

Die Französin, 33 Jahre alt inzwischen, gewann als Mountainbikerin 2024 olympisches Gold in Paris. Sie war der umjubelte Star ihrer Landsleute, nicht nur auf der Anlage auf dem Colline d’Élancourt im Westen der Metropole, sondern in ganz Frankreich.

Auf der dritten Etappe der Tour de Femmes geht der Tagessieg an die Niederländerin Lorena Wiebes. Deren Landsfrau Marianne Vos übernimmt mit Rang zwei das Gelbe Trikot.

Rückkehr mit dem Rad auf die Landstraße

Ferrand-Prévots Ziel: der Tour-Sieg

Die hügelige erste Etappe in der Bretagne beendete sie als Dritte und unterstrich damit ihre Ambitionen. Die könnten größer nicht sein: Ferrand-Prévots Vorbereitung zielt auf Erfolg. Nicht nur auf der ersten Etappe, sondern vor allem ab Freitag, wenn es in die Alpen geht. Ihr Ziel ist der Gesamtsieg und damit die Erlösung der Französinnen und Franzosen von einem Tour-Trauma.

Da wusste er noch nicht, dass Ferrand-Prévot in diesem Sommer wieder ein Teil des Pelotons sein würde.

Ferrand-Prévot: Form "gut", Vorbereitung "klasse"

Gleichwohl schließe das nicht aus, dass sie ihrer Zeit schon in diesem Sommer voraus sein könnte.

Mehrfachbelastung mit der Zeit zu groß

Als Mountainbikerin eine Klasse für sich

Eine erfolgreiche Maßnahme. Zwischen 2019 und 2023 wurde sie vier weitere Male Weltmeisterin, 2024 dann in Paris Olympiasiegerin. Eine große Karriere schien vollendet.

In diesem Jahr möchte sie gleichwohl bei der Tour "so weit nach vorne kommen, wie es geht. Daraus werden wir Schlüsse für die kommenden Jahre ziehen".

Entscheidung fällt auf Passhöhe des Madeleine

Die Tour der Frauen dauert noch bis Sonntag an. Ab Freitag geht es in die Alpen, am Samstag wird das Ziel auf der Passhöhe des Col de la Madeleine aufgebaut sein, auf 2.000 Metern Höhe. Spätestens danach weiß die vielfachbegabte Pauline Ferrand-Prévot, wie es um ihre Siegambitionen beim größten Frauen-Rennen der Welt steht.