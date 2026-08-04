Schwimm-EM: Synchronschwimmerin Bleyer holt zweite Medaille

Bronze in der Technischen Kür:Klara Bleyer gewinnt ihre zweite Medaille
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Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat die EM in Paris mit einem weiteren Erfolgserlebnis beendet. Nach Silber in der Freien Kür gab es in der Technischen Kür Bronze.
Synchronschwimmerin Klara Bleyer hat ihren Erfolgslauf bei der EM im Schwimmen in Paris fortgesetzt. Die 22-Jährige sicherte sich einen Tag nach Silber im freien Solo in der Technischen Kür wie auch im vergangenen Jahr Bronze.
Spanierin Tio Casas holt Gold
Die Bochumerin musste sich mit 258,0400 Punkten nur der Spanierin Iris Tio Casas (263,6250) und der Vizeweltmeisterin Wassilina Chandoschka aus Belarus (263,3817) geschlagen geben.
Bleyer, die sich im vergangenen Jahr zur ersten deutschen Solo-Europameisterin in der Freien Kür gekrönt hatte, beendet die EM mit zwei Medaillen.
Olympia 2028 als großes Ziel
Mit Maria Denisov hatte sie jeweils den sechsten Platz in den beiden Duett-Wettbewerben belegt. Auf diesen liege in den kommenden Monaten der Fokus, hatte Bleyer mit Blick auf das große Ziel Olympische Spiele 2028 in Los Angeles erklärt. Die Solo-Events sind nicht olympisch.
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Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ZDF und ARD am 03.08.2026 ab 5:30 Uhr.
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