Champions League der Frauen: Eintracht Frankfurt startet Quali

Am Mittwoch starten die Frauen von Eintracht Frankfurt in die Champions-League-Qualifikation. Unruhe gibt es um Laura Freigang. Nach verpassten Dopingtests droht ihr eine Sperre.

Eintracht Frankfurts Frauen starten in die Champions-League-Qualifikation. Es könnten sich drei deutsche Teams für die Ligaphase qualifizieren. 04.08.2026 | 0:54 min

An diesem Mittwoch startet Eintracht Frankfurt in die Qualifikation für die UEFA Champions League der Frauen. Zuhause treffen sie auf die Auswahl von Omonia Nikosia. Nach erfolgreichen Testpielen gegen Mainz 05, Feyenoord Rotterdam und RC Strasbourg hoffen die Frankfurterinnen auch auf einen gelungenen Pflichtspielauftakt.

Unruhe um Nationalspielerin Laura Freigang

Doch es herrscht Unruhe im Umfeld der Mannschaft. Seit Anfang Juni ermittelt der DFB-Kontrollausschuss gegen Spielerin Laura Freigang. Der Offensivstar von Eintracht Frankfurt soll innerhalb von zwölf Monaten drei Dopingkontrollen verpasst haben.

Im Jahresbericht für 2025 referiert die NADA über ihre Tests und Dopingvergehen. Vorstand Lars Mortsiefer spricht über den Fall Laura Freigang und die Enhanced Games. 09.06.2026 | 3:37 min

Als Nationalspielerin gehört Freigang zu der Gruppe Sportler, für die die strengsten Meldepflichten gelten. Sie muss regelmäßig Orts- und Zeitangaben machen, um auch unangekündigt getestet werden zu können.

Nach den drei versäumten Tests droht Freigang im schlimmsten Fall eine zweijährige Sperre. Für die 28 Jahre alte Kapitänin der Eintracht wäre das verheerend. Selbst am Mannschaftstraining dürfte sie dann nicht mehr teilnehmen.

Verfahren kann noch ein paar Monate dauern

Die Ermittlungen des DFB-Kontrollausschusses seien "aufgrund des umfangreichen Sachverhalts und der komplexen medizinischen und rechtlichen Fragestellungen sehr zeitintensiv", teilte der DFB mit.

Nächtliche Doping-Kontrolle: Ursache für Vingegaards Sturz? 20.07.2026 | 0:50 min

Das Thema könnte sich noch über mehrere Monate ziehen. Denn: Jeder verpasste Kontrolltermin, ein sogenannter Strike, wird einzeln überprüft.

Die entscheidende Frage dürfte sein: Lag das Versäumnis allein bei Freigang oder gibt es mildernde Umstände, Formfehler gar bei NADA oder DFB?

Die Fußballerinnen des FC Bayern bleiben in dieser Bundesliga-Saison zu Hause ungeschlagen. Im letzten Heimspiel gab es ein 2:0 gegen Frankfurt - und danach die Meisterschale. 09.05.2026 | 5:45 min

Frankfurt steht zu Freigang: "Fester Bestandteil unseres Kaders"

Die Eintracht ringt in dieser Hängepartie um Normalität - so gut es eben geht, wenn der Fan-Liebling bald komplett wegbrechen könnte.

Laura Freigang ist bis zu einem möglichen Urteil ein fester Bestandteil unseres Kaders. „ Katharina Kiel, Direktorin Frauenfußball bei der Eintracht

Sie sei eine wichtige Führungsspielerin und werde bis dahin selbstverständlich auch für die Eintracht in Pflichtspielen zum Einsatz kommen, ließ Katharina Kiel, Direktorin Frauenfußball bei der Eintracht, mitteilen.

Freigangs Vertrag läuft bis Sommer 2027.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.