Schwimm-EM: Wellbrock siegt auch über die 5 km im Freiwasser

Sieg auch über 5 Kilometer:Wellbrock holt seine zweite Goldmedaille
Zweites Rennen, zweite Goldmedaille für Florian Wellbrock. Nach dem EM-Sieg über die 10 Kilometer triumphiert der Freiwasserschwimmer auch über die 5 Kilometer.
Florian Wellbrock hat bei seiner triumphalen Rückkehr nach Paris den nächsten Titel gewonnen. Einen Tag nach Gold über zehn Kilometer siegte der Vierfach-Weltmeister auch im EM-Freiwasserrennen über die halbe Distanz in der Seine.
Der 28-Jährige hatte vor zwei Jahren bei Olympia in der französischen Hauptstadt ein Debakel erlebt. Der Magdeburger hatte als Favorit nur den achten Platz in der Seine belegt, zuvor war er im Becken über 800 und 1500 m Freistil im Vorlauf ausgeschieden.
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