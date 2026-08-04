Das deutsche Wassersprung-Duo Luis Avila Sanchez und Jaden Eikermann hat eine EM-Medaille verpasst. Auch Lena Hentschel sprang am Podest vorbei.

Verpassten eine EM-Medaille: Luis Avila Sanchez und Jaden Eikermann. Quelle: AFP

Die deutschen Wasserspringer haben bei den Europameisterschaften im Synchronspringen vom Turm trotz zwischenzeitlich guter Position eine weitere Medaille verpasst.

Luis Avila Sanchez und Jaden Eikermann belegten den fünften Platz. Für ihre sechs Sprünge aus zehn Metern Höhe erhielten sie in der Halle der vergangenen Olympischen Spiele 392,43 Punkte.

Zur Halbzeit noch auf Silberkurs

Nach drei Sprüngen hatten der 20 Jahre alte Avila Sanchez und der 21 Jahre alte Eikermann noch auf dem Silberrang gelegen. Dann machten sie jedoch einen Fehler, der sie weit zurückwarf.

"Wir können zufrieden sein, weil wir die Serie das erste Mal international gezeigt haben und super reingegangen sind", erklärte Avila Sanchez. Der vierte Durchgang sei dann "etwas schief" gegangen: "Das können wir auf jeden Fall besser, aber wir können stolz auf uns sein."

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Gold sicherten sich die unter neutraler Flagge startenden Russen Nikita Schleicher und Ruslan Ternowoi. Silber ging an Simone Conte und Raffaele Pelligra aus Italien vor den Ukrainern Mark Hryzenko und Oleksij Sereda.

Hentschel und Müller springen ebenfalls an Medaille vorbei

Auch Lena Hentschel und Jette Müller haben im Einzel-Finale vom Drei-Meter-Brett wenig später eine Medaille verpasst. Zwei Tage nach der Bronzemedaille im Mixed-Synchron kam Hentschel im Centre Aquatique Olympique am Stade de France nicht über den fünften Platz mit 297,65 Punkten hinaus, knapp 15 Zähler fehlten der Berlinerin zum Podest.

Die Dresdnerin Jette Müller sprang auf Rang sechs (287,00). Den Titel gewann die italienische 1-m-Europameisterin Chiara Pellacani (358,05) vor der Britin Yasmin Harper (318,70) und der Russin Nadeschda Trifonowa (312,40).

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Quelle: SID, dpa