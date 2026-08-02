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Sport

Schwimm-EM in Paris: Wasserspringer feiern Gold und Silber

Schwimm-EM in Paris:Wasserspringer feiern Gold und Silber

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Moritz Linus Wesemann holt Gold bei den Europameisterschaften – Silber für Pauline Alexandra Pfeif und Elena Wassen.

Pauline Pfeif und Elena Wassen haben EM-Silber vom Turm geholt. Anschließend verteidigte Moritz Wesemann seinen Titel vom 1-Meter-Brett.

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Quelle: Reuters

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