Schwimm-EM in Paris: Wasserspringer feiern Gold und Silber

Wackelt FIFA-Boss Infantino? :Wie es im Machtkampf im Weltfußball weitergehen könnte
mit Video2:09
Pauline Pfeif und Elena Wassen haben EM-Silber vom Turm geholt. Anschließend verteidigte Moritz Wesemann seinen Titel vom 1-Meter-Brett.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.